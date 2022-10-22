https://ria.ru/20221022/tanki-1825864986.html

Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ

Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2022

Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ

Минобороны Британии направляет около 60 старых танков на базу НАТО в ФРГ для учений, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:28

2022-10-22T10:28

2022-10-22T10:28

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны Британии направляет около 60 старых танков на базу НАТО в ФРГ для учений, сообщает газета Telegraph."Британские войска готовят около 60 танков Challenger 2 к учениям и операциям в Европе на базе НАТО... в Зеннелагере, Германия", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что боеприпасы и техника хранятся на этой базе на случай, если НАТО "призовут вмешаться в Восточной Европе".Согласно газете, также ведутся дискуссии о наращивании объемов боеприпасов на базе для облегчения материально-технического обеспечения, если "Ла-Манш будет оспариваться".

https://ria.ru/20221021/bespilotnik-1825766832.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, европа, нато, великобритания