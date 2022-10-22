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Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
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Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ
Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ - РИА Новости, 22.10.2022
Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ
Минобороны Британии направляет около 60 старых танков на базу НАТО в ФРГ для учений, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:28
2022-10-22T10:28
в мире
германия
европа
нато
великобритания
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны Британии направляет около 60 старых танков на базу НАТО в ФРГ для учений, сообщает газета Telegraph."Британские войска готовят около 60 танков Challenger 2 к учениям и операциям в Европе на базе НАТО... в Зеннелагере, Германия", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что боеприпасы и техника хранятся на этой базе на случай, если НАТО "призовут вмешаться в Восточной Европе".Согласно газете, также ведутся дискуссии о наращивании объемов боеприпасов на базе для облегчения материально-технического обеспечения, если "Ла-Манш будет оспариваться".
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в мире, германия, европа, нато, великобритания
В мире, Германия, Европа, НАТО, Великобритания
10:28 22.10.2022
 
Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии, пишут СМИ

Telegraph: Британия направит около 60 старых танков на базу НАТО в Германии для учений

© Rheinmetall DefenceБританский танк Challenger 2
Британский танк Challenger 2
© Rheinmetall Defence
Британский танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минобороны Британии направляет около 60 старых танков на базу НАТО в ФРГ для учений, сообщает газета Telegraph.
"Британские войска готовят около 60 танков Challenger 2 к учениям и операциям в Европе на базе НАТО... в Зеннелагере, Германия", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что боеприпасы и техника хранятся на этой базе на случай, если НАТО "призовут вмешаться в Восточной Европе".
Согласно газете, также ведутся дискуссии о наращивании объемов боеприпасов на базе для облегчения материально-технического обеспечения, если "Ла-Манш будет оспариваться".
Военнослужащие в Британии - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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