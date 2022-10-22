https://ria.ru/20221022/tanki-1825831677.html
Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении
Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении - РИА Новости, 22.10.2022
Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении
Российские десантники уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, который был укомплектован македонскими и словенскими танками. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T00:35
2022-10-22T00:35
2022-10-22T09:10
специальная военная операция на украине
северная македония
словения
вооруженные силы рф
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825853588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9b2fed913842881466d7ed62f73c0e4b.jpg
ХЕРСОН, 22 окт - РИА Новости. Российские десантники уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, который был укомплектован македонскими и словенскими танками.В распоряжении РИА Новости появились уникальные кадры досмотра сожженной техники - сразу после боя.В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
северная македония
словения
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825853588_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_04842e431aec0a84a0f7842f6dd28779.jpg
Кадры уничтоженной мехбригады ВСУ на криворожском направлении
Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной мехбригады украинских военных на криворожском направлении - те были укомплектованы македонскими и словенскими танками. В распоряжении РИА Новости появились уникальные кадры досмотра сожженной техники - сразу после боя. На кадрах - и уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника.
2022-10-22T00:35
true
PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северная македония, словения, вооруженные силы рф, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Северная Македония, Словения, Вооруженные силы РФ, НАТО, Украина
00:35 22.10.2022 (обновлено: 09:10 22.10.2022)
Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении
ВДВ России уничтожили батальон ВСУ, укомплектованный македонскими и словенскими танками