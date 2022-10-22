https://ria.ru/20221022/tanki-1825831677.html

Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении

Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении - РИА Новости, 22.10.2022

Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении

Российские десантники уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, который был укомплектован македонскими и словенскими танками. РИА Новости, 22.10.2022

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2022-10-22T00:35

2022-10-22T09:10

специальная военная операция на украине

северная македония

словения

вооруженные силы рф

нато

украина

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ХЕРСОН, 22 окт - РИА Новости. Российские десантники уничтожили батальон украинских вооруженных формирований, который был укомплектован македонскими и словенскими танками.В распоряжении РИА Новости появились уникальные кадры досмотра сожженной техники - сразу после боя.В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северная македония

словения

украина

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Кадры уничтоженной мехбригады ВСУ на криворожском направлении Российские десантники полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной мехбригады украинских военных на криворожском направлении - те были укомплектованы македонскими и словенскими танками. В распоряжении РИА Новости появились уникальные кадры досмотра сожженной техники - сразу после боя. На кадрах - и уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника. 2022-10-22T00:35 true PT0M45S

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северная македония, словения, вооруженные силы рф, нато, украина