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Киев передал девять российских судов украинской компании - РИА Новости, 22.10.2022
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Киев передал девять российских судов украинской компании
Киев передал девять российских судов украинской компании - РИА Новости, 22.10.2022
Киев передал девять российских судов украинской компании
Генпрокуратура Украины передала девять арестованных ранее российских судов в пользование украинскому предприятию, сообщили в офисе генерального прокурора... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:35
2022-10-22T19:43
специальная военная операция на украине
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россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Украины передала девять арестованных ранее российских судов в пользование украинскому предприятию, сообщили в офисе генерального прокурора страны."Офис Генпрокурора обеспечил передачу украинскому предприятию девяти судов РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Утверждается, что суда были ранее арестованы и переданы в АРМА - агентство по розыску и управлению активами. Стоимость кораблей оценивают более чем в 14,7 миллиона долларов.Суда вошли в порты Украины в конце 2021 - начале 2022 года и, по данным генпрокуратуры, перевозили грузы.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
12:35 22.10.2022 (обновлено: 19:43 22.10.2022)
 
Киев передал девять российских судов украинской компании

Генпрокуратура Украины передала девять российских судов в пользование украинской компании

© Фото : офис генерального прокурора УкраиныРоссийское судно, переданное Генпрокуратурой Украины в пользование украинской компании
Российское судно, переданное Генпрокуратурой Украины в пользование украинской компании - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : офис генерального прокурора Украины
Российское судно, переданное Генпрокуратурой Украины в пользование украинской компании
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Украины передала девять арестованных ранее российских судов в пользование украинскому предприятию, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
"Офис Генпрокурора обеспечил передачу украинскому предприятию девяти судов РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Утверждается, что суда были ранее арестованы и переданы в АРМА - агентство по розыску и управлению активами. Стоимость кораблей оценивают более чем в 14,7 миллиона долларов.
Суда вошли в порты Украины в конце 2021 - начале 2022 года и, по данным генпрокуратуры, перевозили грузы.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
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