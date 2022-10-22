https://ria.ru/20221022/suda-1825883667.html

Киев передал девять российских судов украинской компании

Киев передал девять российских судов украинской компании - РИА Новости, 22.10.2022

Киев передал девять российских судов украинской компании

Генпрокуратура Украины передала девять арестованных ранее российских судов в пользование украинскому предприятию, сообщили в офисе генерального прокурора... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:35

2022-10-22T12:35

2022-10-22T19:43

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Генпрокуратура Украины передала девять арестованных ранее российских судов в пользование украинскому предприятию, сообщили в офисе генерального прокурора страны."Офис Генпрокурора обеспечил передачу украинскому предприятию девяти судов РФ", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Утверждается, что суда были ранее арестованы и переданы в АРМА - агентство по розыску и управлению активами. Стоимость кораблей оценивают более чем в 14,7 миллиона долларов.Суда вошли в порты Украины в конце 2021 - начале 2022 года и, по данным генпрокуратуры, перевозили грузы.Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины. Позднее Зеленский заявил, что на Украине уже изъяты "российские активы" на сумму 765 миллионов долларов.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, россия