https://ria.ru/20221022/subsidii-1825947936.html

Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам

Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам - РИА Новости, 22.10.2022

Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии Фонду развития территорий и финансовой поддержки... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T18:50

2022-10-22T18:50

2022-10-22T18:50

россия

херсонская область

херсон

общество

михаил мишустин

владимир сальдо

марат хуснуллин

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии Фонду развития территорий и финансовой поддержки регионам для обеспечения выплат и жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место проживания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей."Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в имущество публично правовой компании "Фонд развития территорий" в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации на постоянное место жительства", - говорится в документе.В нем отмечается, что также утверждены правила предоставления финансовой поддержки регионам РФ для "финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов" для вынужденно покинувших регион жителей Херсона и правобережья Херсонской области.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.

https://ria.ru/20221021/pereprava-1825636103.html

https://ria.ru/20221022/zayavleniya-1825938568.html

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херсонская область

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россия, херсонская область , херсон, общество, михаил мишустин, владимир сальдо, марат хуснуллин