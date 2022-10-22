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Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам - РИА Новости, 22.10.2022
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Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам
Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам - РИА Новости, 22.10.2022
Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам
Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии Фонду развития территорий и финансовой поддержки... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T18:50
2022-10-22T18:50
россия
херсонская область
херсон
общество
михаил мишустин
владимир сальдо
марат хуснуллин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии Фонду развития территорий и финансовой поддержки регионам для обеспечения выплат и жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место проживания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей."Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в имущество публично правовой компании "Фонд развития территорий" в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации на постоянное место жительства", - говорится в документе.В нем отмечается, что также утверждены правила предоставления финансовой поддержки регионам РФ для "финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов" для вынужденно покинувших регион жителей Херсона и правобережья Херсонской области.Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
https://ria.ru/20221021/pereprava-1825636103.html
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россия, херсонская область , херсон, общество, михаил мишустин, владимир сальдо, марат хуснуллин
Россия, Херсонская область , Херсон, Общество, Михаил Мишустин, Владимир Сальдо, Марат Хуснуллин
18:50 22.10.2022
 
Правительство утвердило правила выделения субсидий на выплаты херсонцам

Правительство утвердило правила предоставления субсидий на выплаты покинувшим Херсон

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЖители Херсона во время эвакуации
Жители Херсона во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Жители Херсона во время эвакуации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления субсидии Фонду развития территорий и финансовой поддержки регионам для обеспечения выплат и жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место проживания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал ранее, что жителям Херсонской области, желающим переехать в другие российские регионы, будут выдавать жилищные сертификаты. Жилье можно будет купить в любом регионе РФ как на первичном, так и на вторичном рынке. Сертификаты будут выдаваться исходя из средней по России цены на жилье. Также он отмечал, что за утерянное имущество жителям Херсонской области при переезде в другие регионы РФ будут выплачивать по 100 тысяч рублей.
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"Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые Правила предоставления субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса РФ в имущество публично правовой компании "Фонд развития территорий" в целях финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов Российской Федерации на постоянное место жительства", - говорится в документе.
В нем отмечается, что также утверждены правила предоставления финансовой поддержки регионам РФ для "финансового обеспечения мероприятий по предоставлению единовременных выплат на обзаведение имуществом и государственных жилищных сертификатов" для вынужденно покинувших регион жителей Херсона и правобережья Херсонской области.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в целях безопасности принято решение об организованном перемещении гражданского населения региона с правого на левый берег Днепра. Людям также предоставили возможность выезда в другие регионы РФ на безопасное расстояние от боевых действий. По словам Сальдо, украинской стороной накапливаются силы для широкомасштабного наступления.
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РоссияХерсонская областьХерсонОбществоМихаил МишустинВладимир СальдоМарат Хуснуллин
 
 
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