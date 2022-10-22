13:11 22.10.2022 (обновлено: 14:29 22.10.2022)
Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink
Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.
"Выводы Техасского университета <...> подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. <...> Тот факт, что они (последовательности синхронизирующих сигналов. — Прим. ред.) полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности", — говорится в сообщении журнала.
Отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.
"Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам", — приводит журнал слова профессора Техасского университета Тодда Хамфриса.
Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink.