https://ria.ru/20221022/starlink-1825888054.html

Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink

Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink - РИА Новости, 22.10.2022

Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink

Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:11

2022-10-22T13:11

2022-10-22T14:29

технологии

сша

украина

остин

массачусетский технологический институт

gps

в мире

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.Согласно изданию, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS."Выводы Техасского университета <...> подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. <...> Тот факт, что они (последовательности синхронизирующих сигналов. — Прим. ред.) полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности", — говорится в сообщении журнала.Отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink.

https://ria.ru/20221021/starlink-1825803252.html

https://ria.ru/20221021/starlink-1825561494.html

сша

украина

остин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, сша, украина, остин, массачусетский технологический институт, gps, в мире