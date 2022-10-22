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Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink - РИА Новости, 22.10.2022
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Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink
Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink - РИА Новости, 22.10.2022
Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink
Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:11
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технологии
сша
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остин
массачусетский технологический институт
gps
в мире
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.Согласно изданию, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS."Выводы Техасского университета &lt;...&gt; подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. &lt;...&gt; Тот факт, что они (последовательности синхронизирующих сигналов. — Прим. ред.) полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности", — говорится в сообщении журнала.Отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink.
https://ria.ru/20221021/starlink-1825803252.html
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технологии, сша, украина, остин, массачусетский технологический институт, gps, в мире
Технологии, США, Украина, Остин, Массачусетский технологический институт, GPS, В мире
13:11 22.10.2022 (обновлено: 14:29 22.10.2022)
 
Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink

Ученые обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине

© @SpaceX/TwitterКадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
© @SpaceX/Twitter
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Ученые из США обнаружили уязвимость в системе Starlink, которой могут воспользоваться на Украине, сообщает журнал MIT Technology Review.
Согласно изданию, исследователи Техасского университета в Остине доказали, что Starlink может работать как система GPS.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 20:02
Белый дом обсуждает с Маском доступ к Starlink в Иране, сообщили СМИ
"Выводы Техасского университета <...> подчеркивают возможность преднамеренного вмешательства в саму систему Starlink. <...> Тот факт, что они (последовательности синхронизирующих сигналов. — Прим. ред.) полностью предсказуемы и используются повсеместно в группировке спутников, — это уязвимость в области безопасности", — говорится в сообщении журнала.
Отмечается, что сигналы системы навигации с открытым исходным кодом могут быть подделаны.

"Украина и ее союзники на Западе начинают осознавать, что они мало контролируют Starlink и мало о ней знают. Но теперь многие миллионы лично заинтересованы в безопасности Starlink, в том числе ее устойчивости к помехам", — приводит журнал слова профессора Техасского университета Тодда Хамфриса.

Ранее газета Financial Times сообщала, что украинские войска жалуются на перебои в работе системы спутниковой связи Starlink.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:27
Киев общается с Маском, чтобы разрешить ситуацию вокруг Starlink на Украине
 
ТехнологииСШАУкраинаОстинМассачусетский технологический институтGPSВ мире
 
 
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