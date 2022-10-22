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Американцы заявили о легкой победе России над США благодаря одному решению - РИА Новости, 22.10.2022
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Американцы заявили о легкой победе России над США благодаря одному решению
Американцы заявили о легкой победе России над США благодаря одному решению - РИА Новости, 22.10.2022
Американцы заявили о легкой победе России над США благодаря одному решению
Нобелевский лауреат Пол Кругман в статье для The New York Times предупредил об угрозе для американской демократии на фоне роста цен на бензин, однако читатели... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T20:08
2022-10-22T21:30
в мире
джо байден
россия
сша
владимир путин
саудовская аравия
опек
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нобелевский лауреат Пол Кругман в статье для The New York Times предупредил об угрозе для американской демократии на фоне роста цен на бензин, однако читатели газеты с ним не согласились и заявили о победе России над президентом США Байденом после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.Кругман отметил, что, когда несколько месяцев назад стоимость бензина достигла пяти долларов за галлон (3,75 литра. — Прим. ред.), рейтинги Демократической партии существенно выросли и ее представителям практически безоговорочно прочили победу на выборах, однако уже в сентябре, после падения цен на топливо, перевес перестал быть таким очевидным. Теперь же, когда цены вновь выросли, шансы демократов на успех снизились.При этом Кругман призвал учесть три важных замечания относительно цен на топливо. Первое — стоимость топлива зависит от нефтяных котировок на мировом рынке. Второе — колебания цен могут быть вызваны техническими трудностями на перерабатывающих заводах и не иметь ничего общего с политикой. Третье — цены на топливо сейчас далеки от рекордных значений последних лет. Автор усомнился, что они вернутся к прежним максимумам.По мнению Кругмана, по ценам на топливо нельзя судить об успехе политики Байдена, однако они могут существенно повлиять на исход предстоящих выборов в конгресс.Читатели согласились с автором в том, что стоимость бензина может навредить Демократической партии, однако высказались куда критичнее относительно перспектив США."Эти цены на бензин погубят демократов. Пока это только ягодки. Но что нас ждет с ними впереди?" — написала Susan Carlyle.SJW51 заявил, что Демпартия, скорее всего, потеряет большинство в конгрессе, однако отметил, что президент Байден сам представляет угрозу для демократии в США — из-за попыток договориться с Саудовской Аравией."Самая большая угроза для нашей демократии — это не мировая экономика нефти, а администрация Байдена!" — добавил юзер.John Mark Evans назвал угрозой для демократии позицию либеральных политиков и их готовность объявить расистами всех несогласных."Интересно видеть, как демократы стараются "замазать" свое возможное поражение еще задолго до выборов", — прокомментировал он."Как легко оказалось для этих саудитов и их друзей русских разгромить демократов буквально одним решением ОПЕК+!" — отметил Fred White.LaurenceB заявил, что американские власти разбираются только в том, как потратить налоги на военные нужды."Остальное — это просто отвлечение, фальшивая работа по социальным вопросам, развлекающая, ошеломляющая и сбивающая с толку публику. Если мы живем в условиях демократии, почему наши граждане так несчастны, больны, а миллионы еще и бедны?" — добавил он.Silvery Moon призналась, что скучает по президентству Трампа."Я не могу вам передать, сколько моих соседей скучают по Трампу и начинают любую дискуссию о политике со слов: "При Трампе все было намного лучше! И что делает этот Байден?" — написала она."Автор считает, что тупая поддержка Байденом Украины и такая же тупая ненависть к России не имеют никакого отношения к растущим у нас ценам на бензин?" — спросил RJ и добавил, что не согласен с Кругманом."Саудовская Аравия и Россия выигрывают от экономически ослабленных и политически парализованных США", — отметил Ron Wallach.По его мнению, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти подорвет шансы партии Байдена на победу на выборах."Два из трех крупнейших производителей нефти в мире, Россия и Саудовская Аравия, теперь оказались по другую сторону баррикады от администрации Байдена. Это глубокая внешнеполитическая рана, нанесенная Байденом самому себе", — прокомментировал J House.По его мнению, это поражение президента США закончится увеличением налогов, которые американцы будут платить ежедневно."Смехотворная и пугающая!" — это отличный новый слоган про Америку!" — добавил Reasoned analysis."Владимир Путин, вне всякого сомнения, сегодня самый блестящий ум. &lt;…&gt; Его мастерская сделка с саудитами закрепила конгресс за Республиканской партией", — написал DNG.
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в мире, джо байден, россия, сша, владимир путин, саудовская аравия, опек
В мире, Джо Байден, Россия, США, Владимир Путин, Саудовская Аравия, ОПЕК
20:08 22.10.2022 (обновлено: 21:30 22.10.2022)
 
Американцы заявили о легкой победе России над США благодаря одному решению

Колумнист NYT Кругман назвал подорожание бензина ударом по демократам перед выборами в США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Нобелевский лауреат Пол Кругман в статье для The New York Times предупредил об угрозе для американской демократии на фоне роста цен на бензин, однако читатели газеты с ним не согласились и заявили о победе России над президентом США Байденом после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти.
Кругман отметил, что, когда несколько месяцев назад стоимость бензина достигла пяти долларов за галлон (3,75 литра. — Прим. ред.), рейтинги Демократической партии существенно выросли и ее представителям практически безоговорочно прочили победу на выборах, однако уже в сентябре, после падения цен на топливо, перевес перестал быть таким очевидным. Теперь же, когда цены вновь выросли, шансы демократов на успех снизились.
При этом Кругман призвал учесть три важных замечания относительно цен на топливо. Первое — стоимость топлива зависит от нефтяных котировок на мировом рынке. Второе — колебания цен могут быть вызваны техническими трудностями на перерабатывающих заводах и не иметь ничего общего с политикой. Третье — цены на топливо сейчас далеки от рекордных значений последних лет. Автор усомнился, что они вернутся к прежним максимумам.
По мнению Кругмана, по ценам на топливо нельзя судить об успехе политики Байдена, однако они могут существенно повлиять на исход предстоящих выборов в конгресс.
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Читатели согласились с автором в том, что стоимость бензина может навредить Демократической партии, однако высказались куда критичнее относительно перспектив США.
"Эти цены на бензин погубят демократов. Пока это только ягодки. Но что нас ждет с ними впереди?" — написала Susan Carlyle.
SJW51 заявил, что Демпартия, скорее всего, потеряет большинство в конгрессе, однако отметил, что президент Байден сам представляет угрозу для демократии в США — из-за попыток договориться с Саудовской Аравией.
"Самая большая угроза для нашей демократии — это не мировая экономика нефти, а администрация Байдена!" — добавил юзер.
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"Интересно видеть, как демократы стараются "замазать" свое возможное поражение еще задолго до выборов", — прокомментировал он.
"Как легко оказалось для этих саудитов и их друзей русских разгромить демократов буквально одним решением ОПЕК+!" — отметил Fred White.
LaurenceB заявил, что американские власти разбираются только в том, как потратить налоги на военные нужды.
"Остальное — это просто отвлечение, фальшивая работа по социальным вопросам, развлекающая, ошеломляющая и сбивающая с толку публику. Если мы живем в условиях демократии, почему наши граждане так несчастны, больны, а миллионы еще и бедны?" — добавил он.
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Silvery Moon призналась, что скучает по президентству Трампа.
"Я не могу вам передать, сколько моих соседей скучают по Трампу и начинают любую дискуссию о политике со слов: "При Трампе все было намного лучше! И что делает этот Байден?" — написала она.
"Автор считает, что тупая поддержка Байденом Украины и такая же тупая ненависть к России не имеют никакого отношения к растущим у нас ценам на бензин?" — спросил RJ и добавил, что не согласен с Кругманом.
"Саудовская Аравия и Россия выигрывают от экономически ослабленных и политически парализованных США", — отметил Ron Wallach.
По его мнению, решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти подорвет шансы партии Байдена на победу на выборах.
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"Два из трех крупнейших производителей нефти в мире, Россия и Саудовская Аравия, теперь оказались по другую сторону баррикады от администрации Байдена. Это глубокая внешнеполитическая рана, нанесенная Байденом самому себе", — прокомментировал J House.
По его мнению, это поражение президента США закончится увеличением налогов, которые американцы будут платить ежедневно.
"Смехотворная и пугающая!" — это отличный новый слоган про Америку!" — добавил Reasoned analysis.
"Владимир Путин, вне всякого сомнения, сегодня самый блестящий ум. <…> Его мастерская сделка с саудитами закрепила конгресс за Республиканской партией", — написал DNG.
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