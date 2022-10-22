15:54 22.10.2022 (обновлено: 21:37 22.10.2022)
Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине
Экс-глава ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине
© AP Photo / Jae C. HongБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
© AP Photo / Jae C. Hong
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В конфликте на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством Вашингтона, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью французскому изданию Express.
Он отметил, что нападение на одного из членов альянса, скорее всего, станет для НАТО красной линией, пересечение которой повлечет за собой более активное вмешательство с его стороны.
"США и другие страны могут отреагировать (на действия России. — Прим. ред.) тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО", — уточнил экс-глава ЦРУ.
Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду на то, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.
Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте и эта позиция остается без изменений.