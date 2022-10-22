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Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
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Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине
Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине
В конфликте на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством Вашингтона, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:54
2022-10-22T21:37
в мире
дэвид петреус
сша
афганистан
украина
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В конфликте на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством Вашингтона, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью французскому изданию Express.Он отметил, что нападение на одного из членов альянса, скорее всего, станет для НАТО красной линией, пересечение которой повлечет за собой более активное вмешательство с его стороны.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду на то, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте и эта позиция остается без изменений.
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афганистан
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в мире, дэвид петреус, сша, афганистан, украина, центральное разведывательное управление (цру), нато
В мире, Дэвид Петреус, США, Афганистан, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
15:54 22.10.2022 (обновлено: 21:37 22.10.2022)
 
Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине

Экс-глава ЦРУ Петреус не исключил участия сил под руководством США в конфликте на Украине

© AP Photo / Jae C. HongБывший директор ЦРУ Дэвид Петреус
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В конфликте на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством Вашингтона, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью французскому изданию Express.
Он отметил, что нападение на одного из членов альянса, скорее всего, станет для НАТО красной линией, пересечение которой повлечет за собой более активное вмешательство с его стороны.

"США и другие страны могут отреагировать (на действия России. — Прим. ред.) тем или иным образом, но как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО", — уточнил экс-глава ЦРУ.

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду на то, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.
Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте и эта позиция остается без изменений.
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В миреДэвид ПетреусСШААфганистанУкраинаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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