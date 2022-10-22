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Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине

Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине - РИА Новости, 22.10.2022

Петреус допустил участие сил под руководством США в конфликте на Украине

В конфликте на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством Вашингтона, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:54

2022-10-22T15:54

2022-10-22T21:37

в мире

дэвид петреус

сша

афганистан

украина

центральное разведывательное управление (цру)

нато

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В конфликте на Украине может быть задействован многонациональный контингент под руководством Вашингтона, заявил бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус в интервью французскому изданию Express.Он отметил, что нападение на одного из членов альянса, скорее всего, станет для НАТО красной линией, пересечение которой повлечет за собой более активное вмешательство с его стороны.Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал о серьезных последствиях в случае столкновения войск НАТО с российской армией. Он подчеркнул, что такое развитие событий приведет к глобальной катастрофе. Глава государства выразил надежду на то, что западным лидерам "хватает ума" не предпринимать подобных шагов.Власти Соединенных Штатов неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что альянс не должен принимать прямого участия в конфликте и эта позиция остается без изменений.

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/nato-1825512325.html

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афганистан

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дэвид петреус, сша, афганистан, украина, центральное разведывательное управление (цру), нато