https://ria.ru/20221022/sputniki-1825977193.html

С "Восточного" стартовала ракета с первым спутником группировки "Сфера"

С "Восточного" стартовала ракета с первым спутником группировки "Сфера" - РИА Новости, 22.10.2022

С "Восточного" стартовала ракета с первым спутником группировки "Сфера"

Ракета "Союз-2.1б" с первым аппаратом многоспутниковой группировки "Сфера" - "Скифом-Д" и тремя спутниками связи "Гонец-М" стартовала с космодрома "Восточный",... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:05

2022-10-22T23:05

2022-10-22T23:08

наука

космос - риа наука

юрий борисов (роскосмос)

россия

денис мантуров

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КОСМОДРОМ "ВОСТОЧНЫЙ", 22 окт – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с первым аппаратом многоспутниковой группировки "Сфера" - "Скифом-Д" и тремя спутниками связи "Гонец-М" стартовала с космодрома "Восточный", передает корреспондент РИА Новости.Через несколько минут "Союз" должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок "Фрегат" со спутниками, после запуска "Фрегат" доставит трех "Гонцов-М" и "Скифа-Д" на заданные орбиты. Выведение займет несколько часов.За пуском наблюдали гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов и заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров."Скиф-Д" станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет "Скиф", которая станет частью "Сферы". В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей "Марафон", а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в "Сферу".Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту будут выведены 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов", "Экспрессов" и "Марафонов" в группировку войдут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр" и спутники наблюдения "Беркут".

https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), россия, денис мантуров