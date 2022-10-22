https://ria.ru/20221022/sputnik-1825978090.html
Разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера" выведен на орбиту
Разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера" выведен на орбиту - РИА Новости, 22.10.2022
Разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера" выведен на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела на незамкнутую орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым аппаратом группировки "Сфера" и тремя спутниками связи "Гонец-М", передает... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T23:13
2022-10-22T23:13
2022-10-22T23:41
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космос - риа наука
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 22 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на незамкнутую орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым аппаратом группировки "Сфера" и тремя спутниками связи "Гонец-М", передает корреспондент РИА Новости.О выведении головного блока в составе разгонного блока "Фрегат" и четырех космических аппаратов на незамкнутую орбиту объявил комментатор пуска.Ракета с разгонным блоком со спутниками стартовала с космодрома Восточный в 22:57 мск 22 октября (4:57 23 октября по местному времени). Теперь разгонному блоку предстоит доставить аппараты на заданные орбиты. Выведение займет несколько часов."Скиф-Д" станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет "Скиф", которая станет частью "Сферы". В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей "Марафон", а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в "Сферу".Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту выведут 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов", "Экспрессов" и "Марафонов" в группировку войдут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр" и спутники наблюдения "Беркут".Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец", три новых спутника нужны для поддержания системы в состоянии эксплуатационной готовности. Она состоит из 12 аппаратов — по три на четырех орбитальных плоскостях. "Гонцы" запустили с Восточного впервые. С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк ракетами-носителями "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" вывели 22 спутника "Гонец-М".
https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html
https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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плесецк, космос - риа наука, наука
Наука, Плесецк, Космос - РИА Наука, Наука
23:13 22.10.2022 (обновлено: 23:41 22.10.2022)
Разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера" выведен на орбиту
Ракета "Союз" вывела на орбиту разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера"
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 22 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на незамкнутую орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым аппаратом группировки "Сфера" и тремя спутниками связи "Гонец-М", передает корреспондент РИА Новости.
О выведении головного блока в составе разгонного блока "Фрегат" и четырех космических аппаратов на незамкнутую орбиту объявил комментатор пуска.
Ракета с разгонным блоком со спутниками стартовала с космодрома Восточный
в 22:57 мск 22 октября (4:57 23 октября по местному времени). Теперь разгонному блоку предстоит доставить аппараты на заданные орбиты. Выведение займет несколько часов.
"Скиф-Д" станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет "Скиф", которая станет частью "Сферы". В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей "Марафон", а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в "Сферу".
Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту выведут 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов", "Экспрессов" и "Марафонов" в группировку войдут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр" и спутники наблюдения "Беркут".
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец
", три новых спутника нужны для поддержания системы в состоянии эксплуатационной готовности. Она состоит из 12 аппаратов — по три на четырех орбитальных плоскостях. "Гонцы" запустили с Восточного впервые. С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк
ракетами-носителями "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" вывели 22 спутника "Гонец-М".