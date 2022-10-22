https://ria.ru/20221022/sputnik-1825978090.html

Разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера" выведен на орбиту

Разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера" выведен на орбиту - РИА Новости, 22.10.2022

Разгонный блок с первым спутником группировки "Сфера" выведен на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" вывела на незамкнутую орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым аппаратом группировки "Сфера" и тремя спутниками связи "Гонец-М", передает... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T23:13

2022-10-22T23:13

2022-10-22T23:41

наука

плесецк

космос - риа наука

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825977758_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9e0ea36157e6d7fb3302ddd188c7b10c.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 22 окт — РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на незамкнутую орбиту разгонный блок "Фрегат" с первым аппаратом группировки "Сфера" и тремя спутниками связи "Гонец-М", передает корреспондент РИА Новости.О выведении головного блока в составе разгонного блока "Фрегат" и четырех космических аппаратов на незамкнутую орбиту объявил комментатор пуска.Ракета с разгонным блоком со спутниками стартовала с космодрома Восточный в 22:57 мск 22 октября (4:57 23 октября по местному времени). Теперь разгонному блоку предстоит доставить аппараты на заданные орбиты. Выведение займет несколько часов."Скиф-Д" станет демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет "Скиф", которая станет частью "Сферы". В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей "Марафон", а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в "Сферу".Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту выведут 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов", "Экспрессов" и "Марафонов" в группировку войдут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр" и спутники наблюдения "Беркут".Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец", три новых спутника нужны для поддержания системы в состоянии эксплуатационной готовности. Она состоит из 12 аппаратов — по три на четырех орбитальных плоскостях. "Гонцы" запустили с Восточного впервые. С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк ракетами-носителями "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" вывели 22 спутника "Гонец-М".

https://ria.ru/20221020/sputnik-1825349209.html

https://ria.ru/20221013/ros-1823560760.html

плесецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

плесецк, космос - риа наука, наука