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Российские военные поразили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные поразили три пункта управления ВСУ
Российские военные поразили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022
Российские военные поразили три пункта управления ВСУ
Поражены три пункта управления украинских войск в районе Купянска и города Запорожья, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:49
2022-10-22T14:13
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
запорожье
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поражены три пункта управления украинских войск в районе Купянска и города Запорожья, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, безопасность, запорожье, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Запорожье, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
13:49 22.10.2022 (обновлено: 14:13 22.10.2022)
 
Российские военные поразили три пункта управления ВСУ

Минобороны: российские военные поразили три пункта управления ВСУ и 72 артподразделения

© РИА НовостиРабота расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
Работа расчета артиллерии ВС РФ на Запорожском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поражены три пункта управления украинских войск в районе Купянска и города Запорожья, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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14:02Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьЗапорожьеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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