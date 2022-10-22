https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825893433.html

Российские военные поразили три пункта управления ВСУ

Российские военные поразили три пункта управления ВСУ - РИА Новости, 22.10.2022

Российские военные поразили три пункта управления ВСУ

Поражены три пункта управления украинских войск в районе Купянска и города Запорожья, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:49

2022-10-22T13:49

2022-10-22T14:13

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

запорожье

харьковская область

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817776563_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_eefb97d05d3ed136e51353ceddf03b20.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Поражены три пункта управления украинских войск в районе Купянска и города Запорожья, сообщило в субботу министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены три пункта управления ВСУ в районе населенного пункта Купянск Харьковской области и города Запорожье, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 183 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221022/rszo-1825896085.html

россия

запорожье

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, запорожье, харьковская область, вооруженные силы украины