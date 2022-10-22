https://ria.ru/20221022/spetsoperatsiya-1825876648.html

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР - РИА Новости, 22.10.2022

ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 55 человек личного состава, три артиллерийские установки и четыре БТР, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:52

2022-10-22T11:52

2022-10-22T11:52

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/07/1793788844_0:76:3173:1861_1920x0_80_0_0_4b87e9a763a52b5294c845eeb22acc83.jpg

ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 55 человек личного состава, три артиллерийские установки и четыре БТР, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, 3 артиллерийские установки, 4 бронетранспортёра, 2 беспилотных летательных аппарата, 7 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221021/diversanty-1825741871.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика