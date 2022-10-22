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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР - РИА Новости, 22.10.2022
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 55 человек личного состава, три артиллерийские установки и четыре БТР, сообщила Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:52
2022-10-22T11:52
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 55 человек личного состава, три артиллерийские установки и четыре БТР, сообщила Народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, 3 артиллерийские установки, 4 бронетранспортёра, 2 беспилотных летательных аппарата, 7 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика
11:52 22.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли в ЛНР до 55 человек и четыре БТР

Народная милиция ЛНР: украинские войска за сутки потеряли до 55 человек и четыре БТР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкБойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР
Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли до 55 человек личного состава, три артиллерийские установки и четыре БТР, сообщила Народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, 3 артиллерийские установки, 4 бронетранспортёра, 2 беспилотных летательных аппарата, 7 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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