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Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.10.2022
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Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН
Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.10.2022
Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН
Постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть больше, но их полномочия должны быть неприкосновенны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:30
2022-10-22T13:40
политика
совет безопасности оон
оон
дмитрий медведев
россия
лига наций
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть больше, но их полномочия должны быть неприкосновенны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Число государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны. Иначе ООН ждёт системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что ООН и принятые ею основополагающие документы - это единственный в мире универсальный инструмент урегулирования международных разногласий."Инструмент универсальный, но совсем не идеальный", - заметил он."Жить человечество сможет и без ООН. Большую часть истории так и было. Однако непременно наступит деградация системы международного права, а мир вернётся к узким региональным и двусторонним соглашениям по вопросам безопасности", - добавил Медведев.
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политика, совет безопасности оон, оон, дмитрий медведев, россия, лига наций
Политика, Совет Безопасности ООН, ООН, Дмитрий Медведев, Россия, Лига Наций
13:30 22.10.2022 (обновлено: 13:40 22.10.2022)
 
Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН

Медведев: полномочия постоянных членов Совбеза ООН должны быть неприкосновенны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть больше, но их полномочия должны быть неприкосновенны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Число государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны. Иначе ООН ждёт системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций", - написал он в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что ООН и принятые ею основополагающие документы - это единственный в мире универсальный инструмент урегулирования международных разногласий.
"Инструмент универсальный, но совсем не идеальный", - заметил он.
"Жить человечество сможет и без ООН. Большую часть истории так и было. Однако непременно наступит деградация системы международного права, а мир вернётся к узким региональным и двусторонним соглашениям по вопросам безопасности", - добавил Медведев.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
01:26
Небензя не стал слушать постпреда Украины в Совбезе ООН
 
ПолитикаСовет Безопасности ООНООНДмитрий МедведевРоссияЛига Наций
 
 
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