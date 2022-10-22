https://ria.ru/20221022/sovbez-1825890214.html

Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН

Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.10.2022

Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН

Постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть больше, но их полномочия должны быть неприкосновенны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:30

2022-10-22T13:30

2022-10-22T13:40

политика

совет безопасности оон

оон

дмитрий медведев

россия

лига наций

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_889a989c6a7424f6f19f83a92ac9148f.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть больше, но их полномочия должны быть неприкосновенны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Число государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны. Иначе ООН ждёт системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что ООН и принятые ею основополагающие документы - это единственный в мире универсальный инструмент урегулирования международных разногласий."Инструмент универсальный, но совсем не идеальный", - заметил он."Жить человечество сможет и без ООН. Большую часть истории так и было. Однако непременно наступит деградация системы международного права, а мир вернётся к узким региональным и двусторонним соглашениям по вопросам безопасности", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, совет безопасности оон, оон, дмитрий медведев, россия, лига наций