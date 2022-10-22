https://ria.ru/20221022/sovbez-1825890214.html
Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН
Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН - РИА Новости, 22.10.2022
Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН
Постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть больше, но их полномочия должны быть неприкосновенны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:30
2022-10-22T13:30
2022-10-22T13:40
политика
совет безопасности оон
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть больше, но их полномочия должны быть неприкосновенны, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Число государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть расширено, но их полномочия должны быть неприкосновенны. Иначе ООН ждёт системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций", - написал он в своем Telegram-канале.Медведев подчеркнул, что ООН и принятые ею основополагающие документы - это единственный в мире универсальный инструмент урегулирования международных разногласий."Инструмент универсальный, но совсем не идеальный", - заметил он."Жить человечество сможет и без ООН. Большую часть истории так и было. Однако непременно наступит деградация системы международного права, а мир вернётся к узким региональным и двусторонним соглашениям по вопросам безопасности", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20221022/nebenzya-1825833189.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет безопасности оон, оон, дмитрий медведев, россия, лига наций
Политика, Совет Безопасности ООН, ООН, Дмитрий Медведев, Россия, Лига Наций
13:30 22.10.2022 (обновлено: 13:40 22.10.2022)
Медведев высказался о возможном расширении Совбеза ООН
Медведев: полномочия постоянных членов Совбеза ООН должны быть неприкосновенны