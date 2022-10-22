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Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику - РИА Новости, 22.10.2022
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Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику
Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику - РИА Новости, 22.10.2022
Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику
Во время интервью немецкому изданию Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкционной политикой, проводимой Берлином, и поставками оружия украинской... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:34
2022-10-22T16:02
в мире
цены на нефть
олаф шольц
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во время интервью немецкому изданию Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкционной политикой, проводимой Берлином, и поставками оружия украинской армии недовольны до 30 процентов немцев.При этом канцлер Германии также утверждает, что, несмотря на возражения несогласных с этой политикой, Берлин продолжит поддерживать Украину.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
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в мире, цены на нефть, олаф шольц, германия, берлин (город), украина
В мире, Цены на нефть, Олаф Шольц, Германия, Берлин (город), Украина
11:34 22.10.2022 (обновлено: 16:02 22.10.2022)
 
Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику

Шольц заявил, что 30 процентов немцев не поддерживают санкции и поставки оружия Киеву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во время интервью немецкому изданию Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкционной политикой, проводимой Берлином, и поставками оружия украинской армии недовольны до 30 процентов немцев.

"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов. Среди них есть избиратели практически всех политических взглядов", — рассказал Шольц.

При этом канцлер Германии также утверждает, что, несмотря на возражения несогласных с этой политикой, Берлин продолжит поддерживать Украину.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:14
Шольц рассказал, как проходят переговоры с Путиным по Украине
 
В миреЦены на нефтьОлаф ШольцГерманияБерлин (город)Украина
 
 
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