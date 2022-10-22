https://ria.ru/20221022/sholts-1825874513.html

Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику

Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику - РИА Новости, 22.10.2022

Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику

Во время интервью немецкому изданию Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкционной политикой, проводимой Берлином, и поставками оружия украинской... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:34

2022-10-22T11:34

2022-10-22T16:02

в мире

цены на нефть

олаф шольц

германия

берлин (город)

украина

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во время интервью немецкому изданию Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкционной политикой, проводимой Берлином, и поставками оружия украинской армии недовольны до 30 процентов немцев.При этом канцлер Германии также утверждает, что, несмотря на возражения несогласных с этой политикой, Берлин продолжит поддерживать Украину.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221022/eskalatsiya-1825854034.html

германия

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в мире, цены на нефть, олаф шольц, германия, берлин (город), украина