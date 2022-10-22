11:34 22.10.2022 (обновлено: 16:02 22.10.2022)
Шольц назвал количество немцев, не поддерживающих антироссийскую политику
Шольц заявил, что 30 процентов немцев не поддерживают санкции и поставки оружия Киеву
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге
Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибывает на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Во время интервью немецкому изданию Die Welt канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкционной политикой, проводимой Берлином, и поставками оружия украинской армии недовольны до 30 процентов немцев.
"Во время разговоров с гражданами у меня сложилось впечатление, что с политикой санкций и поставками оружия не согласны 20-30 процентов. Среди них есть избиратели практически всех политических взглядов", — рассказал Шольц.
При этом канцлер Германии также утверждает, что, несмотря на возражения несогласных с этой политикой, Берлин продолжит поддерживать Украину.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.