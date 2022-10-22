https://ria.ru/20221022/shkoly-1825911991.html

Минпросвещения проанализирует, какие школы остались без подключения к Wi-Fi

Минпросвещения проанализирует, какие школы остались без подключения к Wi-Fi - РИА Новости, 22.10.2022

Минпросвещения проанализирует, какие школы остались без подключения к Wi-Fi

Минпросвещения России проанализирует, какие школы остались без подключения к Wi-Fi и проработает ситуацию с Минцифры, заявила замминистра просвещения России... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:27

2022-10-22T15:27

2022-10-22T15:27

общество

максут шадаев

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Минпросвещения России проанализирует, какие школы остались без подключения к Wi-Fi и проработает ситуацию с Минцифры, заявила замминистра просвещения России Татьяна Васильева.Ранее глава Минцифры Максут Шадаев отмечал, что министерство приостанавливает подключение школ к Wi-Fi. В то же время директор департамента цифровой трансформации и больших данных министерства просвещения Андрей Горобец говорил, что все российские школы были подключены к высокоскоростному интернету в прошлом году."Сейчас мы проанализируем историю, кто остался без возможности разведения Wi-Fi, но это не так много, дальше с Минцифры будем прорабатывать", - сказала Васильева журналистам.Она добавила, что Минцифры провело интернет во все школы в конце 2021 года, в большинстве учебных заведений есть Wi-Fi.

https://ria.ru/20221020/wifi-1825304733.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220924/shkola-1819195698.html

россия

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Дарья Буймова

общество, максут шадаев, россия