https://ria.ru/20221022/shiny-1825847589.html
Аналитики выяснили, как изменились траты россиян на автомобильные шины
Аналитики выяснили, как изменились траты россиян на автомобильные шины - РИА Новости, 22.10.2022
Аналитики выяснили, как изменились траты россиян на автомобильные шины
Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14%, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T08:16
2022-10-22T08:16
2022-10-22T08:16
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний чек по услугам шиномонтажа в октябре составил 1277 рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. По автошинам он достиг 5791 рубля (на 29% выше уровня прошлого года)", - подсчитали аналитики.При этом продажи услуг шиномонтажа в денежном выражении оказались на 2% ниже прошлогоднего уровня, а по автошинам - на 34% ниже.Несмотря на заметное снижение продаж автомобилей и влияние данного фактора на продажи новой "резины", россияне не забывают о необходимости готовить авто к зимнему сезону, отмечают эксперты "Чек Индекса". А спрос на услуги шиномонтажа традиционно колеблется в зависимости от сезонности, территориальной принадлежности и изменения погодных условий, поясняют они.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, общество
Экономика, Россия, Общество
Аналитики выяснили, как изменились траты россиян на автомобильные шины
"Чек Индекс": средние траты россиян на автомобильные шины за год выросли на треть
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Средний чек по услугам шиномонтажа в октябре составил 1277 рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. По автошинам он достиг 5791 рубля (на 29% выше уровня прошлого года)", - подсчитали аналитики.
При этом продажи услуг шиномонтажа в денежном выражении оказались на 2% ниже прошлогоднего уровня, а по автошинам - на 34% ниже.
Несмотря на заметное снижение продаж автомобилей и влияние данного фактора на продажи новой "резины", россияне не забывают о необходимости готовить авто к зимнему сезону, отмечают эксперты "Чек Индекса". А спрос на услуги шиномонтажа традиционно колеблется в зависимости от сезонности, территориальной принадлежности и изменения погодных условий, поясняют они.