https://ria.ru/20221022/shiny-1825847589.html

Аналитики выяснили, как изменились траты россиян на автомобильные шины

Аналитики выяснили, как изменились траты россиян на автомобильные шины - РИА Новости, 22.10.2022

Аналитики выяснили, как изменились траты россиян на автомобильные шины

Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14%, говорится в исследовании аналитического... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T08:16

2022-10-22T08:16

2022-10-22T08:16

экономика

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780106294_0:225:3073:1954_1920x0_80_0_0_e5929ff6e913942c4a0922d07e9e2ac2.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Средние траты россиян на автошины по итогам октября выросли в годовом выражении на 29%, а на шиномонтаж – на 14%, говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости."Средний чек по услугам шиномонтажа в октябре составил 1277 рублей, что на 14% выше уровня прошлого года. По автошинам он достиг 5791 рубля (на 29% выше уровня прошлого года)", - подсчитали аналитики.При этом продажи услуг шиномонтажа в денежном выражении оказались на 2% ниже прошлогоднего уровня, а по автошинам - на 34% ниже.Несмотря на заметное снижение продаж автомобилей и влияние данного фактора на продажи новой "резины", россияне не забывают о необходимости готовить авто к зимнему сезону, отмечают эксперты "Чек Индекса". А спрос на услуги шиномонтажа традиционно колеблется в зависимости от сезонности, территориальной принадлежности и изменения погодных условий, поясняют они.

https://ria.ru/20221021/tsentrobank-1825817525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, общество