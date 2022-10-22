https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897549.html

В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути

В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути - РИА Новости, 22.10.2022

В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути

Роскосмос рассматривает обеспечение Северного морского пути как самый приоритетный проект, спланирован график разработки спутниковой группировки. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:16

2022-10-22T14:16

2022-10-22T15:45

роскосмос

северный морской путь

общество

юрий борисов (роскосмос)

европа

дальний восток

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Роскосмос рассматривает обеспечение Северного морского пути как самый приоритетный проект, спланирован график разработки спутниковой группировки."Спланирован график разработки и запуска спутниковой группировки, определены ответственности. Финансирование в полном объёме выделено. Необходимо исключить сдвижки вправо, чтобы в срок обеспечить всеми услугами наших потребителей", - приводятся слова главы госкорпорации Юрия Борисова на сайте кабмина.Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.

https://ria.ru/20221022/sevmorput-1825897919.html

европа

дальний восток

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Дарья Буймова

роскосмос, северный морской путь, общество, юрий борисов (роскосмос), европа, дальний восток