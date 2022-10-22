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В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути - РИА Новости, 22.10.2022
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В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути
В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути - РИА Новости, 22.10.2022
В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути
Роскосмос рассматривает обеспечение Северного морского пути как самый приоритетный проект, спланирован график разработки спутниковой группировки. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:16
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роскосмос
северный морской путь
общество
юрий борисов (роскосмос)
европа
дальний восток
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Роскосмос рассматривает обеспечение Северного морского пути как самый приоритетный проект, спланирован график разработки спутниковой группировки."Спланирован график разработки и запуска спутниковой группировки, определены ответственности. Финансирование в полном объёме выделено. Необходимо исключить сдвижки вправо, чтобы в срок обеспечить всеми услугами наших потребителей", - приводятся слова главы госкорпорации Юрия Борисова на сайте кабмина.Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
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роскосмос, северный морской путь, общество, юрий борисов (роскосмос), европа, дальний восток
Роскосмос, Северный морской путь, Общество, Юрий Борисов (Роскосмос), Европа, Дальний Восток
14:16 22.10.2022 (обновлено: 15:45 22.10.2022)
 
В "Роскосмосе" рассказали о проекте обеспечения Севморпути

В "Роскосмосе" назвали обеспечение Севморпути своим самым приоритетным проектом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Роскосмос рассматривает обеспечение Северного морского пути как самый приоритетный проект, спланирован график разработки спутниковой группировки.
"Спланирован график разработки и запуска спутниковой группировки, определены ответственности. Финансирование в полном объёме выделено. Необходимо исключить сдвижки вправо, чтобы в срок обеспечить всеми услугами наших потребителей", - приводятся слова главы госкорпорации Юрия Борисова на сайте кабмина.
Северный морской путь протяженностью более 3 000 морских миль (5 556 километров) - соединяет Баренцево море и Берингов пролив, является кратчайшим путем между Европой и Азией, а также самым коротким морским маршрутом между Дальним Востоком и европейской частью России. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Севморпути составляет 14 тысяч километров.
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
14:19
Для обеспечения безопасности судоходства на Севморпути развернут спасцентры
 
РоскосмосСеверный морской путьОбществоЮрий Борисов (Роскосмос)ЕвропаДальний Восток
 
 
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