https://ria.ru/20221022/sbu-1825963463.html

СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты

СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты - РИА Новости, 22.10.2022

СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что установила пятерых украинцев, которые снимали на камеру ночные прилеты в Черкасской области, с нарушителями... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T20:44

2022-10-22T20:44

2022-10-22T20:49

специальная военная операция на украине

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черкасская область

служба безопасности украины

россия

вооруженные силы рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что установила пятерых украинцев, которые снимали на камеру ночные прилеты в Черкасской области, с нарушителями проведена разъяснительная работа.Ранее в СБУ призывали жителей не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут быть использованы РФ, за распространение этих материалов в интернете могут привлечь к уголовной ответственности.В ведомстве отметили, что видео могло быть использовано для "повторных ракетных ударов". Со всеми установленными лицами сотрудники СБУ провели разъяснительную работу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html

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в мире, черкасская область, служба безопасности украины, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский