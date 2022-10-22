20:44 22.10.2022 (обновлено: 20:49 22.10.2022)
СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты
СБУ сообщила о выявлении пятерых украинцев, снимавших последствия ударов по инфраструктуре
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что установила пятерых украинцев, которые снимали на камеру ночные прилеты в Черкасской области, с нарушителями проведена разъяснительная работа.
Ранее в СБУ призывали жителей не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут быть использованы РФ, за распространение этих материалов в интернете могут привлечь к уголовной ответственности.
"СБУ установила пять граждан, которые снимали фильм о ночных прилетах в Черкасской области. …Это видео пересылали через мессенджеры своим друзьям и знакомым и размещали в различных телеграм-каналах. Благодаря этому оно стало доступным (для просмотра – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
В ведомстве отметили, что видео могло быть использовано для "повторных ракетных ударов". Со всеми установленными лицами сотрудники СБУ провели разъяснительную работу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
10 октября, 13:12ИнфографикаУдары по объектам инфраструктуры Украины