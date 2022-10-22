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СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/sbu-1825963463.html
СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты
СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты - РИА Новости, 22.10.2022
СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что установила пятерых украинцев, которые снимали на камеру ночные прилеты в Черкасской области, с нарушителями... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T20:44
2022-10-22T20:49
специальная военная операция на украине
в мире
черкасская область
служба безопасности украины
россия
вооруженные силы рф
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что установила пятерых украинцев, которые снимали на камеру ночные прилеты в Черкасской области, с нарушителями проведена разъяснительная работа.Ранее в СБУ призывали жителей не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут быть использованы РФ, за распространение этих материалов в интернете могут привлечь к уголовной ответственности.В ведомстве отметили, что видео могло быть использовано для "повторных ракетных ударов". Со всеми установленными лицами сотрудники СБУ провели разъяснительную работу.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
https://ria.ru/20221010/udary_infrastruktura-1822760102.html
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в мире, черкасская область, служба безопасности украины, россия, вооруженные силы рф, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкасская область, Служба безопасности Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Зеленский
20:44 22.10.2022 (обновлено: 20:49 22.10.2022)
 
СБУ отчиталась о выявлении пятерых украинцев, снимавших ночные прилеты

СБУ сообщила о выявлении пятерых украинцев, снимавших последствия ударов по инфраструктуре

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что установила пятерых украинцев, которые снимали на камеру ночные прилеты в Черкасской области, с нарушителями проведена разъяснительная работа.
Ранее в СБУ призывали жителей не снимать и не распространять фото и видео последствий ударов по инфраструктуре, поскольку они могут быть использованы РФ, за распространение этих материалов в интернете могут привлечь к уголовной ответственности.

"СБУ установила пять граждан, которые снимали фильм о ночных прилетах в Черкасской области. …Это видео пересылали через мессенджеры своим друзьям и знакомым и размещали в различных телеграм-каналах. Благодаря этому оно стало доступным (для просмотра – ред.)", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что видео могло быть использовано для "повторных ракетных ударов". Со всеми установленными лицами сотрудники СБУ провели разъяснительную работу.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркасская областьСлужба безопасности УкраиныРоссияВооруженные силы РФВладимир Зеленский
 
 
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