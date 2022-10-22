https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825946792.html

В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа

В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа - РИА Новости, 22.10.2022

В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа

Венгрия не допустит введения Евросоюзом новых санкций против России, если они коснутся поставок газа местным компаниям, заявил на брифинге в субботу глава... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T18:43

2022-10-22T18:43

2022-10-22T19:09

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санкции в отношении россии

европа

венгрия

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евросоюз

газпром

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Венгрия не допустит введения Евросоюзом новых санкций против России, если они коснутся поставок газа местным компаниям, заявил на брифинге в субботу глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш. Об этом пишет издание Telex.hu."Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа", — сказал он.Он подчеркнул, что Венгрия придерживается прагматического подхода в этом вопросе и контракт с "Газпромом" не имеет ничего общего с позицией Будапешта по украинскому кризису.Также Гуйяш заявил, что санкции против России не способствуют решению украинской проблемы, однако вредят самим европейцам. Чиновник призвал США и Евросоюз принять участие в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы добиться урегулирования ситуации.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А действия США, продавливающих полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций, включая введение потолка цен на нефть и газ.

https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html

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в мире, санкции в отношении россии, европа, венгрия, россия, евросоюз, газпром