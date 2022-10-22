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В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа - РИА Новости, 22.10.2022
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В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа
В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа - РИА Новости, 22.10.2022
В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа
Венгрия не допустит введения Евросоюзом новых санкций против России, если они коснутся поставок газа местным компаниям, заявил на брифинге в субботу глава... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T18:43
2022-10-22T19:09
в мире
санкции в отношении россии
европа
венгрия
россия
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Венгрия не допустит введения Евросоюзом новых санкций против России, если они коснутся поставок газа местным компаниям, заявил на брифинге в субботу глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш. Об этом пишет издание Telex.hu."Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа", — сказал он.Он подчеркнул, что Венгрия придерживается прагматического подхода в этом вопросе и контракт с "Газпромом" не имеет ничего общего с позицией Будапешта по украинскому кризису.Также Гуйяш заявил, что санкции против России не способствуют решению украинской проблемы, однако вредят самим европейцам. Чиновник призвал США и Евросоюз принять участие в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы добиться урегулирования ситуации.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А действия США, продавливающих полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций, включая введение потолка цен на нефть и газ.
https://ria.ru/20221021/orban-1825533210.html
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в мире, санкции в отношении россии, европа, венгрия, россия, евросоюз, газпром
В мире, Санкции в отношении России, Европа, Венгрия, Россия, Евросоюз, Газпром
18:43 22.10.2022 (обновлено: 19:09 22.10.2022)
 
В Венгрии пообещали не допустить новых санкций ЕС против российского газа

В Венгрии заявили, что не допустят новых санкций Евросоюза против российского газа

© Depositphotos.com / ZoooomЗдание парламента в Будапеште, Венгрия
Здание парламента в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Depositphotos.com / Zoooom
Здание парламента в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Венгрия не допустит введения Евросоюзом новых санкций против России, если они коснутся поставок газа местным компаниям, заявил на брифинге в субботу глава канцелярии премьер-министра республики Гергей Гуйяш. Об этом пишет издание Telex.hu.
"Мы продолжим накладывать вето на любые санкции ЕС, затрагивающие поставки российского газа", — сказал он.
Он подчеркнул, что Венгрия придерживается прагматического подхода в этом вопросе и контракт с "Газпромом" не имеет ничего общего с позицией Будапешта по украинскому кризису.
Также Гуйяш заявил, что санкции против России не способствуют решению украинской проблемы, однако вредят самим европейцам. Чиновник призвал США и Евросоюз принять участие в переговорах между Москвой и Киевом, чтобы добиться урегулирования ситуации.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 00:28
Орбан высмеял попытки Еврокомиссии установить потолок цен на газ из России
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А действия США, продавливающих полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.
Несмотря на энергетический кризис, Европа продолжает обсуждать варианты усиления санкций, включая введение потолка цен на нефть и газ.
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 08:28
Германии придется покупать российский газ у других стран, заявили в АдГ
 
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