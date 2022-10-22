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В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию - РИА Новости, 22.10.2022
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В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию
В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию - РИА Новости, 22.10.2022
В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию
Введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль, пишет обозреватель... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:34
2022-10-22T19:42
в мире
цены на нефть
джо байден
россия
сша
москва
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль, пишет обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон."Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться", — посетовал автор.По его мнению, санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители. В свою очередь, основные статьи экспорта России — это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.Пилкингтон также отмечает, что президент США Джо Байден обещал обрушить рубль, но российская валюта выросла примерно на 23 процента по отношению к доллару.Тактика Запада не покупать российские энергоносители также провалилась, поскольку Москве удалось договориться с Китаем и Индией о покупке нефти и газа.Обозреватель считает ироничным то, что, пока американцы и европейцы страдают от энергетического кризиса, эти страны покупают энергоносители со скидкой.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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в мире, цены на нефть, джо байден, россия, сша, москва, санкции в отношении россии
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Россия, США, Москва, Санкции в отношении России
17:34 22.10.2022 (обновлено: 19:42 22.10.2022)
 
В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию

NYP: антироссийские санкции дали обратный эффект и вредят Западу

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкГазораспределительная станция
Газораспределительная станция - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль, пишет обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон.
"Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться", — посетовал автор.
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По его мнению, санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители. В свою очередь, основные статьи экспорта России — это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.
Пилкингтон также отмечает, что президент США Джо Байден обещал обрушить рубль, но российская валюта выросла примерно на 23 процента по отношению к доллару.
Тактика Запада не покупать российские энергоносители также провалилась, поскольку Москве удалось договориться с Китаем и Индией о покупке нефти и газа.
Обозреватель считает ироничным то, что, пока американцы и европейцы страдают от энергетического кризиса, эти страны покупают энергоносители со скидкой.

"Нынешний подход к санкциям против России провалился. Рубль крепче, чем был до конфликта, и военный бюджет России растет благодаря высоким ценам на энергоносители. Американские потребители страдают, а европейцев ждет несчастная зима. Давайте сделаем все возможное, чтобы снизить цены на энергоносители — любыми средствами", — подытожил Пилкингтон.

Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
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В миреЦены на нефтьДжо БайденРоссияСШАМоскваСанкции в отношении России
 
 
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