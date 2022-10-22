17:34 22.10.2022 (обновлено: 19:42 22.10.2022)
В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию
NYP: антироссийские санкции дали обратный эффект и вредят Западу
Газораспределительная станция. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль, пишет обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон.
"Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться", — посетовал автор.
По его мнению, санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители. В свою очередь, основные статьи экспорта России — это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.
Пилкингтон также отмечает, что президент США Джо Байден обещал обрушить рубль, но российская валюта выросла примерно на 23 процента по отношению к доллару.
Обозреватель считает ироничным то, что, пока американцы и европейцы страдают от энергетического кризиса, эти страны покупают энергоносители со скидкой.
"Нынешний подход к санкциям против России провалился. Рубль крепче, чем был до конфликта, и военный бюджет России растет благодаря высоким ценам на энергоносители. Американские потребители страдают, а европейцев ждет несчастная зима. Давайте сделаем все возможное, чтобы снизить цены на энергоносители — любыми средствами", — подытожил Пилкингтон.
Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.