https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825936883.html

В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию

В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию - РИА Новости, 22.10.2022

В США признали, что санкции не смогли поколебать Россию

Введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль, пишет обозреватель... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:34

2022-10-22T17:34

2022-10-22T19:42

в мире

цены на нефть

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сша

москва

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Введенные США и Евросоюзом санкции должны были разрушить экономику России, но они дали обратный эффект, ослабив Запад и укрепив рубль, пишет обозреватель издания New York Post Филип Пилкингтон."Ограничения вредят нам и помогают России и ее союзникам. Что-то должно поменяться", — посетовал автор.По его мнению, санкции не сработали из-за резко возросших цен на энергоносители. В свою очередь, основные статьи экспорта России — это нефть и газ, поэтому страна заработала больше денег, чем в предыдущем году.Пилкингтон также отмечает, что президент США Джо Байден обещал обрушить рубль, но российская валюта выросла примерно на 23 процента по отношению к доллару.Тактика Запада не покупать российские энергоносители также провалилась, поскольку Москве удалось договориться с Китаем и Индией о покупке нефти и газа.Обозреватель считает ироничным то, что, пока американцы и европейцы страдают от энергетического кризиса, эти страны покупают энергоносители со скидкой.Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825929932.html

https://ria.ru/20221021/sanktsii-1825721288.html

россия

сша

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в мире, цены на нефть, джо байден, россия, сша, москва, санкции в отношении россии