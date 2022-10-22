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Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию - РИА Новости, 22.10.2022
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Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию
Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию - РИА Новости, 22.10.2022
Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию
Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что плакаты, на которых изображена бомба с надписью "санкции", правильно отражают реальность, РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:47
2022-10-22T16:47
россия
венгрия
виктор орбан
евросоюз
санкции в отношении россии
европа
в мире
экономика
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БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что плакаты, на которых изображена бомба с надписью "санкции", правильно отражают реальность, поскольку санкции вызвали "взрыв" цен на энергию.Ранее в метро и на улицах Будапешта появились плакаты, на которых написано "брюссельские санкции разрушают нас" и изображена бомба с надписью "санкции".Сенткирайи также назвала "большим достижением" тот факт, что Венгрия первой интересуется мнением граждан по важному вопросу, решение о котором страны-члены ЕС приняли под давлением Брюсселя. Отвечая на вопрос журналиста, она сообщила, что в ближайшие дни станет возможно ответить на вопросы о санкциях онлайн, с 14 октября продолжается рассылка анкет по почте.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221022/vengriya-1825902675.html
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россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, в мире, экономика
Россия, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Санкции в отношении России, Европа, В мире, Экономика
16:47 22.10.2022
 
Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию

Власти Венгрии назвали плакаты с бомбой в Будапеште верным отражением эффекта от санкций

© AFP 2022 / Ferenc IszaПлакат с надписью "Брюссельские санкции изнуряют нас" на одной из улиц Будапешта, Венгрия
Плакат с надписью Брюссельские санкции изнуряют нас на одной из улиц Будапешта, Венгрия - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / Ferenc Isza
Плакат с надписью "Брюссельские санкции изнуряют нас" на одной из улиц Будапешта, Венгрия
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БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что плакаты, на которых изображена бомба с надписью "санкции", правильно отражают реальность, поскольку санкции вызвали "взрыв" цен на энергию.
Ранее в метро и на улицах Будапешта появились плакаты, на которых написано "брюссельские санкции разрушают нас" и изображена бомба с надписью "санкции".
"Что касается плакатов о (национальных) консультациях, я считаю, что некоторые санкции оказали эффект бомбы на цены на энергию, они вызвали взрыв цен на энергию, так что эти плакаты, к сожалению, хорошо описывают реальность", - сказала Сенткирайи на правительственном брифинге.
Сенткирайи также назвала "большим достижением" тот факт, что Венгрия первой интересуется мнением граждан по важному вопросу, решение о котором страны-члены ЕС приняли под давлением Брюсселя. Отвечая на вопрос журналиста, она сообщила, что в ближайшие дни станет возможно ответить на вопросы о санкциях онлайн, с 14 октября продолжается рассылка анкет по почте.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.
Река Дунай в Будапеште - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
14:45
Венгрия запустит господдержку инвесторов в энергосбережение
Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 15:03
В Венгрии рассказали о национальных консультациях по санкционной политике
 
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