https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825929932.html

Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию

Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию - РИА Новости, 22.10.2022

Власти Венгрии признали, что санкции вызвали "взрыв" цен на энергию

Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что плакаты, на которых изображена бомба с надписью "санкции", правильно отражают реальность, РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:47

2022-10-22T16:47

2022-10-22T16:47

россия

венгрия

виктор орбан

евросоюз

санкции в отношении россии

европа

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825928689_34:177:2446:1534_1920x0_80_0_0_206c250dd83383e00b64c1481d57ff35.jpg

БУДАПЕШТ, 22 окт - РИА Новости. Представитель правительства Венгрии Александра Сенткирайи заявила, что плакаты, на которых изображена бомба с надписью "санкции", правильно отражают реальность, поскольку санкции вызвали "взрыв" цен на энергию.Ранее в метро и на улицах Будапешта появились плакаты, на которых написано "брюссельские санкции разрушают нас" и изображена бомба с надписью "санкции".Сенткирайи также назвала "большим достижением" тот факт, что Венгрия первой интересуется мнением граждан по важному вопросу, решение о котором страны-члены ЕС приняли под давлением Брюсселя. Отвечая на вопрос журналиста, она сообщила, что в ближайшие дни станет возможно ответить на вопросы о санкциях онлайн, с 14 октября продолжается рассылка анкет по почте.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября заявил, что страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.Национальные консультации в Венгрии продлятся до 9 декабря, граждан просят высказать отношение к санкциям против энергоносителей из РФ и санкциям, вызвавшим уменьшение количества российских туристов и рост цен на продукты.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221022/vengriya-1825902675.html

https://ria.ru/20221016/vengriya-1824413536.html

россия

венгрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии, европа, в мире, экономика