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Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть - РИА Новости, 22.10.2022
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Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть
Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть - РИА Новости, 22.10.2022
Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть
Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, пишет австралийское издание The... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T04:01
2022-10-22T04:01
россия
украина
евросоюз
в мире
санкции
нефть
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, пишет австралийское издание The Conversation.Россия, говорится в публикации, без труда находит желающих покупать у нее сырье. А экономические ограничения приводят лишь к росту цен на энергоносители и вызывают скачки инфляции по всему миру.В статье отмечается, что Евросоюз одобрил введение новых антироссийских санкций, которые включают ограничение цен на продажу нефти. Издание обратило внимание, что цель санкций заключается в том, чтобы ослабить способность Москвы вести спецоперацию и ограничить доступ к финансированию, которое необходимо для СВО."Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их", — отмечает издание.Санкции против России оказывают сдерживающее воздействие на важный международный источник энергии, критически важные металлы и минералы, вызывая дефицит невозобновляемой и зеленой энергии, а также повышая инфляцию. Учитывая роль, которую Россия играет в поставках энергоносителей, мировая экономика вскоре может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения, резюмирует The Conversation.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
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россия, украина, евросоюз, в мире, санкции, нефть
Россия, Украина, Евросоюз, В мире, Санкции, Нефть
04:01 22.10.2022
 
Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть

The Conversation: введение потолка цен на нефть лишь повысит доходы России

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, пишет австралийское издание The Conversation.
Россия, говорится в публикации, без труда находит желающих покупать у нее сырье. А экономические ограничения приводят лишь к росту цен на энергоносители и вызывают скачки инфляции по всему миру.
В статье отмечается, что Евросоюз одобрил введение новых антироссийских санкций, которые включают ограничение цен на продажу нефти. Издание обратило внимание, что цель санкций заключается в том, чтобы ослабить способность Москвы вести спецоперацию и ограничить доступ к финансированию, которое необходимо для СВО.
"Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их", — отмечает издание.
Санкции против России оказывают сдерживающее воздействие на важный международный источник энергии, критически важные металлы и минералы, вызывая дефицит невозобновляемой и зеленой энергии, а также повышая инфляцию. Учитывая роль, которую Россия играет в поставках энергоносителей, мировая экономика вскоре может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения, резюмирует The Conversation.
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Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
 
РоссияУкраинаЕвросоюзВ миреСанкцииНефть
 
 
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