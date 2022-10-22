https://ria.ru/20221022/sanktsii-1825838061.html

Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть

Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть - РИА Новости, 22.10.2022

Запад предупредили о неожиданном эффекте для России от потолка цен на нефть

Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, пишет австралийское издание The... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T04:01

2022-10-22T04:01

2022-10-22T04:01

россия

украина

евросоюз

в мире

санкции

нефть

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Западу необходимо пересмотреть политику антироссийских санкций, которые не снижают, а только повышают доходы Москвы, пишет австралийское издание The Conversation.Россия, говорится в публикации, без труда находит желающих покупать у нее сырье. А экономические ограничения приводят лишь к росту цен на энергоносители и вызывают скачки инфляции по всему миру.В статье отмечается, что Евросоюз одобрил введение новых антироссийских санкций, которые включают ограничение цен на продажу нефти. Издание обратило внимание, что цель санкций заключается в том, чтобы ослабить способность Москвы вести спецоперацию и ограничить доступ к финансированию, которое необходимо для СВО."Но, поскольку по-прежнему есть страны, желающие покупать российские нефтепродукты, санкции увеличивают доходы России, а не уменьшают их", — отмечает издание.Санкции против России оказывают сдерживающее воздействие на важный международный источник энергии, критически важные металлы и минералы, вызывая дефицит невозобновляемой и зеленой энергии, а также повышая инфляцию. Учитывая роль, которую Россия играет в поставках энергоносителей, мировая экономика вскоре может оказаться на пороге одного из крупнейших в истории потрясений в области энергоснабжения, резюмирует The Conversation.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.ЕС в начале октября ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

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россия, украина, евросоюз, в мире, санкции, нефть