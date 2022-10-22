https://ria.ru/20221022/samolet-1825868170.html

У берегов Коста-Рики пропал частный самолет

У берегов Коста-Рики пропал частный самолет - РИА Новости, 22.10.2022

У берегов Коста-Рики пропал частный самолет

Следовавший из Мексики частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики, заявил министр общественной безопасности Мексики Хорхе Торрес. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:46

2022-10-22T10:46

2022-10-22T10:51

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следовавший из Мексики частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики, заявил министр общественной безопасности Мексики Хорхе Торрес."Около 18.00 (03.00 мск) мы получили сообщение о (потере - ред.) частного самолета, следовавшего из Мексики в аэропорт города Лимона. На борту находились пять пассажиров немецкой национальности. Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне", - отметил Торрес. Видеозапись заявления опубликовало местное издание Observador.Министр добавил, что после потери связи с самолетом был активирован аварийный протокол с участием береговой охраны и службы воздушного наблюдения.По словам министра, из-за плохих погодных условий поиски самолета были приостановлены, они будут возобновлены в 05.00 (14.00 мск) в субботу.На данный момент личности пилота и пассажиров не раскрыты.

https://ria.ru/20220713/meksika-1802095681.html

https://ria.ru/20220728/samolet-1805616155.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мексика, коста-рика