https://ria.ru/20221022/samolet-1825868170.html
У берегов Коста-Рики пропал частный самолет
У берегов Коста-Рики пропал частный самолет - РИА Новости, 22.10.2022
У берегов Коста-Рики пропал частный самолет
Следовавший из Мексики частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики, заявил министр общественной безопасности Мексики Хорхе Торрес. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:46
2022-10-22T10:46
2022-10-22T10:51
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следовавший из Мексики частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики, заявил министр общественной безопасности Мексики Хорхе Торрес."Около 18.00 (03.00 мск) мы получили сообщение о (потере - ред.) частного самолета, следовавшего из Мексики в аэропорт города Лимона. На борту находились пять пассажиров немецкой национальности. Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне", - отметил Торрес. Видеозапись заявления опубликовало местное издание Observador.Министр добавил, что после потери связи с самолетом был активирован аварийный протокол с участием береговой охраны и службы воздушного наблюдения.По словам министра, из-за плохих погодных условий поиски самолета были приостановлены, они будут возобновлены в 05.00 (14.00 мск) в субботу.На данный момент личности пилота и пассажиров не раскрыты.
https://ria.ru/20220713/meksika-1802095681.html
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в мире, мексика, коста-рика
В мире, Мексика, Коста-Рика
10:46 22.10.2022 (обновлено: 10:51 22.10.2022)
У берегов Коста-Рики пропал частный самолет
У берегов Коста-Рики пропал частный самолет с пятью немцами на борту
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Следовавший из Мексики частный самолет с пятью немцами на борту пропал у берегов Коста-Рики, заявил
министр общественной безопасности Мексики Хорхе Торрес.
"Около 18.00 (03.00 мск) мы получили сообщение о (потере - ред.) частного самолета, следовавшего из Мексики в аэропорт города Лимона. На борту находились пять пассажиров немецкой национальности. Самолет потерял связь с диспетчерской вышкой во время полета над районом Парисмина в коста-риканском Карибском бассейне", - отметил Торрес. Видеозапись заявления опубликовало местное издание Observador.
Министр добавил, что после потери связи с самолетом был активирован аварийный протокол с участием береговой охраны и службы воздушного наблюдения.
По словам министра, из-за плохих погодных условий поиски самолета были приостановлены, они будут возобновлены в 05.00 (14.00 мск) в субботу.
На данный момент личности пилота и пассажиров не раскрыты.