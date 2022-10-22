https://ria.ru/20221022/rszo-1825896085.html
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО - РИА Новости, 22.10.2022
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 24 снаряда РСЗО и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:02
2022-10-22T14:02
2022-10-22T14:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 24 снаряда РСЗО и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Луганская Народная Республика, Россия
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО и шесть беспилотников