https://ria.ru/20221022/rszo-1825896085.html

Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО - РИА Новости, 22.10.2022

Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 24 снаряда РСЗО и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:02

2022-10-22T14:02

2022-10-22T14:02

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

луганская народная республика

россия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 24 снаряда РСЗО и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

луганская народная республика

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , луганская народная республика, россия