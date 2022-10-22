Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/rszo-1825896085.html
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО - РИА Новости, 22.10.2022
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 24 снаряда РСЗО и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:02
2022-10-22T14:02
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786835658_0:167:3163:1946_1920x0_80_0_0_1d6a25ba88911f6e91266c50bc28f11c.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 24 снаряда РСЗО и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786835658_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_4f414c475e03cd62f1d45ce2c0e1db7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область , Луганская Народная Республика, Россия
14:02 22.10.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 24 украинских снаряда РСЗО и шесть беспилотников

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Тор" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили шесть украинских беспилотников, 24 снаряда РСЗО и три противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Новониканоровка Луганской Народной Республики, Зелёный Гай, Владимировка и Никольское Донецкой Народной Республики, а также Тягинка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО перехвачены в воздухе 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, Ольха и Смерч в ЛНР и Херсонской области, а также три противорадиолокационные ракеты HARM.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская областьЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала