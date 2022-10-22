https://ria.ru/20221022/rszo-1825837434.html
Источник: в России создают РСЗО для применения в Арктике
Источник: в России создают РСЗО для применения в Арктике - РИА Новости, 22.10.2022
Источник: в России создают РСЗО для применения в Арктике
В России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T03:37
2022-10-22T03:37
2022-10-22T03:38
новое оружие россии
безопасность
владимир путин
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арктика
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщил РИА Новости информированный источник.Он добавил, что РСЗО является эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей, а также с морскими десантами, так как позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки.Ранее на базе двухзвенных тягачей для арктических войск были созданы версии зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Панцирь". Эти машины демонстрировались, в частности, на парадах Победы на Красной площади.Как отметил в пятницу командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев, реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике отсутствуют, обстановка остается относительно стабильной, но в военно-политическом плане нарастают негативные тенденции. Командующий напомнил, что Северный флот был выделен в отдельное стратегическое направление из-за важности и перспективы развития арктического региона России.В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В апреле глава государства подчеркивал, что Арктика является регионом, в котором сосредоточены все направления национальной безопасности страны."Град" - 122-мм реактивная система залпового огня, созданная в СССР. РСЗО имеет максимальную дальность стрельбы до 20 километров и предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей."Торнадо-Г" - модернизированный вариант "Града", получившая более совершенную систему управления огнем со спутниковой навигацией.
https://ria.ru/20221014/oruzhie-1824099557.html
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безопасность, владимир путин, россия, арктика
Новое оружие России, Безопасность, Владимир Путин, Россия, Арктика
03:37 22.10.2022 (обновлено: 03:38 22.10.2022)
Источник: в России создают РСЗО для применения в Арктике
В России разрабатывают РСЗО для вооружения арктических подразделений
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. В России разрабатывают реактивную систему залпового огня (РСЗО) для вооружения арктических подразделений, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Для арктических подразделений разрабатывается РСЗО на базе двухзвенного тягача ДТ-30. Фактически это будет "Град" или "Торнадо-Г" на новом шасси высокой проходимости и автономности, пригодном для применения в суровых условиях Крайнего Севера", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что РСЗО является эффективным средством борьбы с различными типами наземных целей, а также с морскими десантами, так как позволяет вести плотный огонь на большой площади по подразделениям противника в момент высадки.
Ранее на базе двухзвенных тягачей для арктических войск были созданы версии зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Панцирь". Эти машины демонстрировались, в частности, на парадах Победы на Красной площади.
Как отметил в пятницу командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев, реальные вызовы и угрозы региональной безопасности в Арктике
отсутствуют, обстановка остается относительно стабильной, но в военно-политическом плане нарастают негативные тенденции. Командующий напомнил, что Северный флот был выделен в отдельное стратегическое направление из-за важности и перспективы развития арктического региона России.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин
заявил, что Россия возвращается в Арктику как с экономической точки зрения, так и с точки зрения обеспечения обороноспособности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. В апреле глава государства подчеркивал, что Арктика является регионом, в котором сосредоточены все направления национальной безопасности страны.
"Град" - 122-мм реактивная система залпового огня, созданная в СССР
. РСЗО имеет максимальную дальность стрельбы до 20 километров и предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и других целей.
"Торнадо-Г" - модернизированный вариант "Града", получившая более совершенную систему управления огнем со спутниковой навигацией.