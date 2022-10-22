https://ria.ru/20221022/rszo-1825836927.html

Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США

Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США - РИА Новости, 22.10.2022

Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США

Американские РСЗО HIMARS активно использовались в том числе для обстрелов мирных построек в ДНР и ЛНР, с февраля по октябрь там были повреждены 10 тысяч... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T03:16

2022-10-22T03:16

2022-10-22T03:17

специальная военная операция на украине

василий небензя

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

совет безопасности оон

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Американские РСЗО HIMARS активно использовались в том числе для обстрелов мирных построек в ДНР и ЛНР, с февраля по октябрь там были повреждены 10 тысяч домостроений, более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 424 образовательных и 109 медицинских учреждения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, Запад старательно создает киевскому режиму образ "невинной жертвы российской агрессии", который нуждается в постоянной военной помощи.Небензя напомнил, что на прошлой неделе были анонсированы новые поставки Киеву продукции военного назначения."США и ЕС сделали выбор в пользу именно тех систем, которые показали наибольшую смертоносность в отношении населения Донбасса и освобожденных территорий. США передадут Киеву очередную партию РСЗО M142 HIMARS и высокоточные управляемые ракеты M31 GMLRS, а также авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. От Парижа Киев снова получит самоходные артиллерийские установки CEASAR калибром 155 миллиметров. Поставки 155-миллиметровых боеприпасов Киеву анонсировала Германия", - сказал Небензя.Как указал постпред, по данным ДНР и ЛНР, "только на подконтрольной республикам территории с февраля по октябрь от украинских обстрелов с применением тяжелых вооружений повреждения получили более 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 424 образовательных и 109 медицинских учреждения"."Для этих обстрелов активно использовались американские РСЗО HIMARS", - подчеркнул Небензя.Непосредственно от французских вооружений с июня в Донецке погибли не менее пяти человек, 10 получили ранения, были разрушены более 64 зданий, добавил постпред.По его словам, украинские военные наносят удары и вглубь российской территории, целясь в мирное население и гражданскую инфраструктуру. "Десятого октября ВСУ запустили по Белгородской области более 100 ракет, включая печально известные "Точки-У" с кассетной боевой частью. Погибла женщина, четыре домостроения были повреждены", - рассказал Небензя.Он также рассказал о случаях применения против мирного населения дистанционного минирования минами "Лепесток".

https://ria.ru/20221020/obstrel-1825505040.html

https://ria.ru/20221016/donetsk-1824370268.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

киев

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василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, совет безопасности оон