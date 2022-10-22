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Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/rszo-1825836927.html
Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США
Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США - РИА Новости, 22.10.2022
Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США
Американские РСЗО HIMARS активно использовались в том числе для обстрелов мирных построек в ДНР и ЛНР, с февраля по октябрь там были повреждены 10 тысяч... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T03:16
2022-10-22T03:17
специальная военная операция на украине
василий небензя
донецкая народная республика
луганская народная республика
киев
совет безопасности оон
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Американские РСЗО HIMARS активно использовались в том числе для обстрелов мирных построек в ДНР и ЛНР, с февраля по октябрь там были повреждены 10 тысяч домостроений, более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 424 образовательных и 109 медицинских учреждения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, Запад старательно создает киевскому режиму образ "невинной жертвы российской агрессии", который нуждается в постоянной военной помощи.Небензя напомнил, что на прошлой неделе были анонсированы новые поставки Киеву продукции военного назначения."США и ЕС сделали выбор в пользу именно тех систем, которые показали наибольшую смертоносность в отношении населения Донбасса и освобожденных территорий. США передадут Киеву очередную партию РСЗО M142 HIMARS и высокоточные управляемые ракеты M31 GMLRS, а также авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. От Парижа Киев снова получит самоходные артиллерийские установки CEASAR калибром 155 миллиметров. Поставки 155-миллиметровых боеприпасов Киеву анонсировала Германия", - сказал Небензя.Как указал постпред, по данным ДНР и ЛНР, "только на подконтрольной республикам территории с февраля по октябрь от украинских обстрелов с применением тяжелых вооружений повреждения получили более 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 424 образовательных и 109 медицинских учреждения"."Для этих обстрелов активно использовались американские РСЗО HIMARS", - подчеркнул Небензя.Непосредственно от французских вооружений с июня в Донецке погибли не менее пяти человек, 10 получили ранения, были разрушены более 64 зданий, добавил постпред.По его словам, украинские военные наносят удары и вглубь российской территории, целясь в мирное население и гражданскую инфраструктуру. "Десятого октября ВСУ запустили по Белгородской области более 100 ракет, включая печально известные "Точки-У" с кассетной боевой частью. Погибла женщина, четыре домостроения были повреждены", - рассказал Небензя.Он также рассказал о случаях применения против мирного населения дистанционного минирования минами "Лепесток".
https://ria.ru/20221020/obstrel-1825505040.html
https://ria.ru/20221016/donetsk-1824370268.html
донецкая народная республика
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василий небензя, донецкая народная республика, луганская народная республика, киев, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, Василий Небензя, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Киев, Совет Безопасности ООН
03:16 22.10.2022 (обновлено: 03:17 22.10.2022)
 
Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США

Постпред Небензя: американские РСЗО HIMARS обстреливали мирные постройки в ДНР и ЛНР

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Американские РСЗО HIMARS активно использовались в том числе для обстрелов мирных построек в ДНР и ЛНР, с февраля по октябрь там были повреждены 10 тысяч домостроений, более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 424 образовательных и 109 медицинских учреждения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, Запад старательно создает киевскому режиму образ "невинной жертвы российской агрессии", который нуждается в постоянной военной помощи.
Последствия обстрела города Брянка в ЛНР
20 октября, 20:03Специальная военная операция на Украине
При обстреле Брянки из HIMARS погиб мирный житель
Небензя напомнил, что на прошлой неделе были анонсированы новые поставки Киеву продукции военного назначения.
"США и ЕС сделали выбор в пользу именно тех систем, которые показали наибольшую смертоносность в отношении населения Донбасса и освобожденных территорий. США передадут Киеву очередную партию РСЗО M142 HIMARS и высокоточные управляемые ракеты M31 GMLRS, а также авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. От Парижа Киев снова получит самоходные артиллерийские установки CEASAR калибром 155 миллиметров. Поставки 155-миллиметровых боеприпасов Киеву анонсировала Германия", - сказал Небензя.
Как указал постпред, по данным ДНР и ЛНР, "только на подконтрольной республикам территории с февраля по октябрь от украинских обстрелов с применением тяжелых вооружений повреждения получили более 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 424 образовательных и 109 медицинских учреждения".
"Для этих обстрелов активно использовались американские РСЗО HIMARS", - подчеркнул Небензя.
Непосредственно от французских вооружений с июня в Донецке погибли не менее пяти человек, 10 получили ранения, были разрушены более 64 зданий, добавил постпред.
По его словам, украинские военные наносят удары и вглубь российской территории, целясь в мирное население и гражданскую инфраструктуру. "Десятого октября ВСУ запустили по Белгородской области более 100 ракет, включая печально известные "Точки-У" с кассетной боевой частью. Погибла женщина, четыре домостроения были повреждены", - рассказал Небензя.
Он также рассказал о случаях применения против мирного населения дистанционного минирования минами "Лепесток".
Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
16 октября, 08:57Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Донецк ракетами HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаКиевСовет Безопасности ООН
 
 
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