03:16 22.10.2022 (обновлено: 03:17 22.10.2022)
Небензя рассказал об обстрелах гражданских объектов из РСЗО США
Постпред Небензя: американские РСЗО HIMARS обстреливали мирные постройки в ДНР и ЛНР
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ООН, 22 окт – РИА Новости. Американские РСЗО HIMARS активно использовались в том числе для обстрелов мирных построек в ДНР и ЛНР, с февраля по октябрь там были повреждены 10 тысяч домостроений, более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 424 образовательных и 109 медицинских учреждения, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, Запад старательно создает киевскому режиму образ "невинной жертвы российской агрессии", который нуждается в постоянной военной помощи.
Небензя напомнил, что на прошлой неделе были анонсированы новые поставки Киеву продукции военного назначения.
"США и ЕС сделали выбор в пользу именно тех систем, которые показали наибольшую смертоносность в отношении населения Донбасса и освобожденных территорий. США передадут Киеву очередную партию РСЗО M142 HIMARS и высокоточные управляемые ракеты M31 GMLRS, а также авиационных противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM. От Парижа Киев снова получит самоходные артиллерийские установки CEASAR калибром 155 миллиметров. Поставки 155-миллиметровых боеприпасов Киеву анонсировала Германия", - сказал Небензя.
Как указал постпред, по данным ДНР и ЛНР, "только на подконтрольной республикам территории с февраля по октябрь от украинских обстрелов с применением тяжелых вооружений повреждения получили более 10 тысяч домостроений и более 2 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, включая 424 образовательных и 109 медицинских учреждения".
"Для этих обстрелов активно использовались американские РСЗО HIMARS", - подчеркнул Небензя.
Непосредственно от французских вооружений с июня в Донецке погибли не менее пяти человек, 10 получили ранения, были разрушены более 64 зданий, добавил постпред.
По его словам, украинские военные наносят удары и вглубь российской территории, целясь в мирное население и гражданскую инфраструктуру. "Десятого октября ВСУ запустили по Белгородской области более 100 ракет, включая печально известные "Точки-У" с кассетной боевой частью. Погибла женщина, четыре домостроения были повреждены", - рассказал Небензя.
Он также рассказал о случаях применения против мирного населения дистанционного минирования минами "Лепесток".