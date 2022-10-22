https://ria.ru/20221022/rovno-1825886036.html

В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги

В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 22.10.2022

В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги

Сирены оповещения о воздушной тревоге не работают в Ровненском районе из-за отключения электроэнергии, сообщил глава Ровненской областной военной администрации... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:56

2022-10-22T12:56

2022-10-22T12:56

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сирены оповещения о воздушной тревоге не работают в Ровненском районе из-за отключения электроэнергии, сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль."Из-за отсутствия электроэнергии сирены в Ровненском районе не работают. Выводим на улицы машины ГСЧС и патрульной полиции, которые будут объявлять тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Коваля.Ранее мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что в результате поражения объекта критической инфраструктуры в городе нарушено электроснабжение.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.

https://ria.ru/20221022/rovno-1825868686.html

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Дарья Буймова

в мире, александр третьяк, хмельницкий (город), украина, ровно