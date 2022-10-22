В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги
В Ровненском районе из-за отключения электроэнергии не работают сирены воздушной тревоги
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России / Перейти в медиабанкПуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сирены оповещения о воздушной тревоге не работают в Ровненском районе из-за отключения электроэнергии, сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Из-за отсутствия электроэнергии сирены в Ровненском районе не работают. Выводим на улицы машины ГСЧС и патрульной полиции, которые будут объявлять тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Коваля.
Ранее мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что в результате поражения объекта критической инфраструктуры в городе нарушено электроснабжение.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.