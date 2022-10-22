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В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 22.10.2022
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В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги
В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 22.10.2022
В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги
Сирены оповещения о воздушной тревоге не работают в Ровненском районе из-за отключения электроэнергии, сообщил глава Ровненской областной военной администрации... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:56
2022-10-22T12:56
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сирены оповещения о воздушной тревоге не работают в Ровненском районе из-за отключения электроэнергии, сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль."Из-за отсутствия электроэнергии сирены в Ровненском районе не работают. Выводим на улицы машины ГСЧС и патрульной полиции, которые будут объявлять тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Коваля.Ранее мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что в результате поражения объекта критической инфраструктуры в городе нарушено электроснабжение.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
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в мире, александр третьяк, хмельницкий (город), украина, ровно
В мире, Александр Третьяк, Хмельницкий (город), Украина, Ровно
12:56 22.10.2022
 
В Ровненском районе не работают сирены воздушной тревоги

В Ровненском районе из-за отключения электроэнергии не работают сирены воздушной тревоги

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России / Перейти в медиабанкПуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Сирены оповещения о воздушной тревоге не работают в Ровненском районе из-за отключения электроэнергии, сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль.
"Из-за отсутствия электроэнергии сирены в Ровненском районе не работают. Выводим на улицы машины ГСЧС и патрульной полиции, которые будут объявлять тревогу", - говорится в сообщении в Telegram-канале Коваля.
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Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
Ранее мэр Ровно Александр Третьяк сообщил, что в результате поражения объекта критической инфраструктуры в городе нарушено электроснабжение.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой, Волынской, Ровненской, Кировоградской, Черкасской и Одесской областях. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах и других городах регионов.
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