https://ria.ru/20221022/rovno-1825868686.html
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западной Украине, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:50
2022-10-22T10:50
2022-10-22T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
александр третьяк
украина
ровно
хмельницкий (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825110244_0:5:1500:849_1920x0_80_0_0_a2765d99a72003fb8107cbdf72980411.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западной Украине, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк."Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города... Энергетики работают над восстановлением электроэнергии" , - написал Третьяк в своем Telegram-канале.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.
https://ria.ru/20221022/rovno-1825858213.html
украина
ровно
хмельницкий (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825110244_314:0:1446:849_1920x0_80_0_0_9eeb22f6d58ad18ac45b317bbdae5d84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, александр третьяк, украина, ровно, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Третьяк, Украина, Ровно, Хмельницкий (город)
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
Мэр Ровно сообщил, что в городе были прилеты по объекту критической инфраструктуры