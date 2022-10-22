https://ria.ru/20221022/rovno-1825868686.html

Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры

Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022

Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западной Украине, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:50

2022-10-22T10:50

2022-10-22T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

александр третьяк

украина

ровно

хмельницкий (город)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западной Украине, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк."Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города... Энергетики работают над восстановлением электроэнергии" , - написал Третьяк в своем Telegram-канале.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.

https://ria.ru/20221022/rovno-1825858213.html

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ровно

хмельницкий (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, александр третьяк, украина, ровно, хмельницкий (город)