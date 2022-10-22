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Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/rovno-1825868686.html
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры - РИА Новости, 22.10.2022
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры
Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западной Украине, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:50
2022-10-22T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
александр третьяк
украина
ровно
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западной Украине, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк."Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города... Энергетики работают над восстановлением электроэнергии" , - написал Третьяк в своем Telegram-канале.В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.
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украина
ровно
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в мире, александр третьяк, украина, ровно, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Третьяк, Украина, Ровно, Хмельницкий (город)
10:50 22.10.2022
 
Мэр Ровно сообщил о поражении объекта критической инфраструктуры

Мэр Ровно сообщил, что в городе были прилеты по объекту критической инфраструктуры

© Минобороны РФУдары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины
© Минобороны РФ
Удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Объект критической инфраструктуры поражен в Ровно на западной Украине, нарушено электроснабжение, сообщил мэр города Александр Третьяк.
"Есть прилеты по объекту критической инфраструктуры города... Энергетики работают над восстановлением электроэнергии" , - написал Третьяк в своем Telegram-канале.
В субботу утром сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине, о чем сообщали СМИ и местные власти. Сообщалось о поражении объектов энергетической инфраструктуры в Хмельницкой и Волынской областях на западе Украины. Отмечалось отключение электроэнергии в областных центрах, горожан призывали подготовить запасы воды.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:39Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ТретьякУкраинаРовноХмельницкий (город)
 
 
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