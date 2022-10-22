https://ria.ru/20221022/rovno-1825858213.html

Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов

Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов

Пожар начался в украинском Ровно после взрывов, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T09:39

2022-10-22T09:39

2022-10-22T09:39

специальная военная операция на украине

в мире

ровно

волынская область

украина

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар начался в украинском Ровно после взрывов, сообщает издание "Страна.ua".Ранее ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Луцке, областном центре Волынской области на западе Украины, и Ровно, областном центре соседней Ровненской области.Издание пишет о "масштабном пожаре" в городе.

https://ria.ru/20221022/dnepr-1825845884.html

ровно

волынская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ровно, волынская область, украина