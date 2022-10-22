https://ria.ru/20221022/rovno-1825858213.html
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов
Пожар начался в украинском Ровно после взрывов, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:39
2022-10-22T09:39
2022-10-22T09:39
специальная военная операция на украине
в мире
ровно
волынская область
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пожар начался в украинском Ровно после взрывов, сообщает издание "Страна.ua".Ранее ряд украинских СМИ сообщил о взрывах в Луцке, областном центре Волынской области на западе Украины, и Ровно, областном центре соседней Ровненской области.Издание пишет о "масштабном пожаре" в городе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ровно, волынская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ровно, Волынская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о пожаре в Ровно после взрывов
СМИ: в украинском Ровно после взрывов вспыхнул пожар