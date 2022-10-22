https://ria.ru/20221022/roskosmos-1825845723.html

"Роскосмос" сообщил об установке ракеты с "Прогрессом МС-21" на "Байконуре"

"Роскосмос" сообщил об установке ракеты с "Прогрессом МС-21" на "Байконуре" - РИА Новости, 22.10.2022

"Роскосмос" сообщил об установке ракеты с "Прогрессом МС-21" на "Байконуре"

Ракету "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-21" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T07:57

2022-10-22T07:57

2022-10-22T07:57

роскосмос

мс-21

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ракету "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-21" вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на космодроме "Байконур", сообщил в субботу "Роскосмос".Отмечается, что после установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации приступили к ее подготовке к пуску.Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-21" планируется 26 октября 2022 года в 03.20 мск.Грузовик привезет на Международную космическую станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе более 700 килограммов топлива для дозаправки станции, 420 килограммов питьевой воды, 41 килограмм азота и около 1,4 тонны различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру для систем российского сегмента МКС, средства индивидуальной защиты, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежду, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции."На грузовике будут отправлены укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Спланх", "Нейроиммунитет", "Коррекция", "Импакт" и "Терминатор". Также для эксперимента "3D-печать" привезут катушки филамента для использования в качестве расходного материала в 3D-принтере", - добавили в "Роскосмосе".

https://ria.ru/20221021/progress-1825770886.html

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роскосмос, мс-21, международная космическая станция (мкс)