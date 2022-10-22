https://ria.ru/20221022/rezina-1825837598.html

Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 22.10.2022

Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

Большинство владельцев авто переходят с летней резину на зимнюю, как только начинаются первые заморозки, либо при температуре воздуха ниже пяти градусов,... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T03:44

2022-10-22T03:44

2022-10-22T05:23

авто

авилон

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большинство владельцев авто переходят с летней резину на зимнюю, как только начинаются первые заморозки, либо при температуре воздуха ниже пяти градусов, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений АГ "Авилон" Павел Константинов.По его словам, такая рекомендация является стандартной для всех категорий автомобилей, поэтому более ранний переход на зимнюю резину не предусмотрен.Специалист настоятельно рекомендовал не приобретать подержанные шины при смене резины."Важно понимать, что колеса - это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин, могут привести к непредсказуемым последствиям. Здоровье стоит гораздо дороже", - предупредил эксперт.

https://ria.ru/20221019/shiny-1825061481.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, авилон