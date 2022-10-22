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Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 22.10.2022
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Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю
Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю - РИА Новости, 22.10.2022
Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю
Большинство владельцев авто переходят с летней резину на зимнюю, как только начинаются первые заморозки, либо при температуре воздуха ниже пяти градусов,... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T03:44
2022-10-22T05:23
авто
авилон
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большинство владельцев авто переходят с летней резину на зимнюю, как только начинаются первые заморозки, либо при температуре воздуха ниже пяти градусов, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений АГ "Авилон" Павел Константинов.По его словам, такая рекомендация является стандартной для всех категорий автомобилей, поэтому более ранний переход на зимнюю резину не предусмотрен.Специалист настоятельно рекомендовал не приобретать подержанные шины при смене резины."Важно понимать, что колеса - это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин, могут привести к непредсказуемым последствиям. Здоровье стоит гораздо дороже", - предупредил эксперт.
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авто, авилон
Авто, Авилон
03:44 22.10.2022 (обновлено: 05:23 22.10.2022)
 
Автомобилистам напомнили, когда пора менять летнюю резину на зимнюю

Автоэксперт Константинов посоветовал водителям не покупать подержанную зимнюю резину

© Depositphotos.com / luckybusiness Женщина расчищает колеса автомобиля от снега
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Depositphotos.com / luckybusiness
Женщина расчищает колеса автомобиля от снега. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Большинство владельцев авто переходят с летней резину на зимнюю, как только начинаются первые заморозки, либо при температуре воздуха ниже пяти градусов, рассказывает агентству "Прайм" директор по сервису одного из подразделений АГ "Авилон" Павел Константинов.
По его словам, такая рекомендация является стандартной для всех категорий автомобилей, поэтому более ранний переход на зимнюю резину не предусмотрен.
Специалист настоятельно рекомендовал не приобретать подержанные шины при смене резины.
"Важно понимать, что колеса - это единственная деталь, соединяющая автомобиль с дорожным полотном. Экономия и пренебрежение качеством как в процессе шиномонтажа, так и при выборе самих шин, могут привести к непредсказуемым последствиям. Здоровье стоит гораздо дороже", - предупредил эксперт.
Сезонная замена автомобильной резины - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 11:33
Москвичам рассказали, когда пора менять летнюю резину на зимнюю
 
АвтоАвилон
 
 
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