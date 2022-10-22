https://ria.ru/20221022/razliv-1825965299.html
В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов
В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 22.10.2022
В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов
Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T21:02
2022-10-22T21:02
2022-10-22T21:41
происшествия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС.В ведомстве уточнили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом.
https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html
норильск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:02 22.10.2022 (обновлено: 21:41 22.10.2022)
В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов
В Норильске при перекачке из цистерны разлилось более двух тонн нефтепродуктов