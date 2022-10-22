https://ria.ru/20221022/razliv-1825965299.html

В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов

В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 22.10.2022

В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов

Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T21:02

2022-10-22T21:02

2022-10-22T21:41

происшествия

норильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС.В ведомстве уточнили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом.

https://ria.ru/20221020/angara-1825364628.html

норильск

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)