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В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 22.10.2022
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В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов
В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов - РИА Новости, 22.10.2022
В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов
Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T21:02
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происшествия
норильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС.В ведомстве уточнили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом.
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происшествия, норильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Норильск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
21:02 22.10.2022 (обновлено: 21:41 22.10.2022)
 
В Норильске разлилось более двух тонн нефтепродуктов

В Норильске при перекачке из цистерны разлилось более двух тонн нефтепродуктов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЖелезнодорожные цистерны для транспортировки топлива
Железнодорожные цистерны для транспортировки топлива - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Железнодорожные цистерны для транспортировки топлива . Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 22 окт — РИА Новости. Более двух тонн нефтепродуктов разлилось в Норильске при перекачке из железнодорожной цистерны, сообщает региональный главк МЧС.

"В ЕДДС поступила информация о том, что в 13:45 (мск) при перекачке с железнодорожной цистерны произошел разлив нефтепродукта порядка двух тонн", — уточнили там.

В ведомстве уточнили, что угрозы попадания нефтепродуктов в водоемы нет. Силами норильской топливной компании место разлива обработано сорбентом.
Нефтяное пятно, образовавшееся после утечки топлива с загоревшегося судна на реке Ангаре в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 13:55
На реке Ангаре образовалось нефтяное пятно от загоревшегося судна
 
ПроисшествияНорильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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