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Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/raneniya-1825840047.html
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой - РИА Новости, 22.10.2022
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой
Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T05:25
2022-10-22T08:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
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СВАТОВО (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали о характере ранений."Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей", - заявил РИА Новости одни из врачей.По словам собеседника агентства, такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца. В личной беседе с РИА Новости раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.
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353
60
Хирурги в полевом госпитале в ЛНР о ранениях бойцов на передовой
Шарики и стреловидные элементы – хирурги в полевом госпитале в ЛНР рассказали РИА Новости, с какими ранениями к ним стали поступать бойцы с передовой.
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луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
05:25 22.10.2022 (обновлено: 08:51 22.10.2022)
 
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой

Хирург полевого госпиталя в ЛНР: врачи все чаще сталкиваются со стреловидными элементами

Читать ria.ru в
СВАТОВО (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали о характере ранений.
"Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей", - заявил РИА Новости одни из врачей.
По словам собеседника агентства, такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца. В личной беседе с РИА Новости раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 16:03
Четверых тяжело раненных при обстреле переправы в Херсоне эвакуируют в Крым
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная Республика
 
 
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