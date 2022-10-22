https://ria.ru/20221022/raneniya-1825840047.html

Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой

Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой - РИА Новости, 22.10.2022

Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой

Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T05:25

2022-10-22T05:25

2022-10-22T08:51

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СВАТОВО (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали о характере ранений."Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей", - заявил РИА Новости одни из врачей.По словам собеседника агентства, такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца. В личной беседе с РИА Новости раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.

https://ria.ru/20221021/evakuatsiya-1825712797.html

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Хирурги в полевом госпитале в ЛНР о ранениях бойцов на передовой Шарики и стреловидные элементы – хирурги в полевом госпитале в ЛНР рассказали РИА Новости, с какими ранениями к ним стали поступать бойцы с передовой. 2022-10-22T05:25 true PT0M48S

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