https://ria.ru/20221022/raneniya-1825840047.html
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой - РИА Новости, 22.10.2022
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой
Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T05:25
2022-10-22T05:25
2022-10-22T08:51
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825851272_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a5ca9e369ba59e380d2a64de958956ff.jpg
СВАТОВО (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали о характере ранений."Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей", - заявил РИА Новости одни из врачей.По словам собеседника агентства, такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца. В личной беседе с РИА Новости раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.
https://ria.ru/20221021/evakuatsiya-1825712797.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825851272_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b4309cf9f89aff447361cc93f2233b46.jpg
Хирурги в полевом госпитале в ЛНР о ранениях бойцов на передовой
Шарики и стреловидные элементы – хирурги в полевом госпитале в ЛНР рассказали РИА Новости, с какими ранениями к ним стали поступать бойцы с передовой.
2022-10-22T05:25
true
PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика
05:25 22.10.2022 (обновлено: 08:51 22.10.2022)
Хирург в полевом госпитале ЛНР рассказал о ранениях на передовой
Хирург полевого госпиталя в ЛНР: врачи все чаще сталкиваются со стреловидными элементами
СВАТОВО (ЛНР), 22 окт - РИА Новости. Корреспондентам РИА Новости удалось побывать в полевом госпитале в ЛНР и пообщаться с хирургами, которые каждый день спасают жизни раненых бойцов, те рассказали о характере ранений.
"Мы в последнее время встречаемся с такими поражающими элементами, как шарики и стреловидные элементы. Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей", - заявил РИА Новости одни из врачей.
По словам собеседника агентства, такие поражающие элементы отличаются от обычных осколков и часто стали встречаться в последние два месяца. В личной беседе с РИА Новости раненые бойцы предполагают, что по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.