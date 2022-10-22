https://ria.ru/20221022/ranenie-1825938387.html

В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры

В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры - РИА Новости, 22.10.2022

В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры

Россиянин получил ножевое ранение в результате ссоры в турецкой Аланье, пишет местная газета Yeni Alanya. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T17:47

2022-10-22T17:47

2022-10-22T18:18

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АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин получил ножевое ранение в результате ссоры в турецкой Аланье, пишет местная газета Yeni Alanya.Уточняется, что инцидент произошел в районе Махмутлар. "Согласно полученной информации, между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х. Д. С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х. Д. С. ранил гражданина России в область спины ножом", — сообщается в материале.После инцидента в район направили жандармерию и медиков. Пострадавшему россиянину оказались первую помощь на месте, после чего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.Как пишет СМИ, ранивший Алыгаджиева скрылся с места преступления, однако вскоре его поймали полицейские. После соответствующих процедур в жандармерии его отправят в суд.

https://ria.ru/20221007/turist-1822388453.html

https://ria.ru/20220919/ubiystvo-1817870761.html

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Наталья Макарова

в мире, россия, турция, аланья (город)