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В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры - РИА Новости, 22.10.2022
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В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры
В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры - РИА Новости, 22.10.2022
В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры
Россиянин получил ножевое ранение в результате ссоры в турецкой Аланье, пишет местная газета Yeni Alanya. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:47
2022-10-22T18:18
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АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин получил ножевое ранение в результате ссоры в турецкой Аланье, пишет местная газета Yeni Alanya.Уточняется, что инцидент произошел в районе Махмутлар. "Согласно полученной информации, между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х. Д. С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х. Д. С. ранил гражданина России в область спины ножом", — сообщается в материале.После инцидента в район направили жандармерию и медиков. Пострадавшему россиянину оказались первую помощь на месте, после чего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.Как пишет СМИ, ранивший Алыгаджиева скрылся с места преступления, однако вскоре его поймали полицейские. После соответствующих процедур в жандармерии его отправят в суд.
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в мире, россия, турция, аланья (город)
В мире, Россия, Турция, Аланья (город)
17:47 22.10.2022 (обновлено: 18:18 22.10.2022)
 
В Турции россиянин получил ножевое ранение во время ссоры

Yeni Alanya: россиянин получил ножевое ранение в Аланье, он находится в тяжелом состоянии

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 22 окт — РИА Новости. Россиянин получил ножевое ранение в результате ссоры в турецкой Аланье, пишет местная газета Yeni Alanya.
Уточняется, что инцидент произошел в районе Махмутлар.
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"Согласно полученной информации, между гражданином России Баширом Алыгаджиевым и Х. Д. С. (19 лет) по неизвестной причине возникла ссора. Через некоторое время спор перерос в драку, Х. Д. С. ранил гражданина России в область спины ножом", — сообщается в материале.
После инцидента в район направили жандармерию и медиков. Пострадавшему россиянину оказались первую помощь на месте, после чего госпитализировали. Его состояние оценивается как тяжелое.
Как пишет СМИ, ранивший Алыгаджиева скрылся с места преступления, однако вскоре его поймали полицейские. После соответствующих процедур в жандармерии его отправят в суд.
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