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ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками - РИА Новости, 22.10.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221022/raketa-1825831843.html
ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками
ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками - РИА Новости, 22.10.2022
ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками
Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк с двумя военными спутниками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T00:44
2022-10-22T07:46
новое оружие россии
россия
архангельская область
плесецк (космодром)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк с двумя военными спутниками, сообщили в Минобороны.Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".Это второй подобный пуск за последнюю неделю: 16 октября легкая ракета-носитель "Ангара-1.2", стартовавшая с Плесецка, вывела на орбиту военный спутник "Космос-2560". Десятого октября с Плесецка была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К".
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россия, архангельская область, плесецк (космодром)
Новое оружие России, Россия, Архангельская область, Плесецк (космодром)
00:44 22.10.2022 (обновлено: 07:46 22.10.2022)
 
ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками

ВКС запустили ракету-носителя "Союз-2.1в" с военными спутниками с космодрома Плесецк

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПодготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Подготовка к запуску ракеты-носителя "Союз-2.1а". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк с двумя военными спутниками, сообщили в Минобороны.
"Двадцать первого октября с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическими аппаратами на борту", - говорится в сообщении военного ведомства.
Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".
Это второй подобный пуск за последнюю неделю: 16 октября легкая ракета-носитель "Ангара-1.2", стартовавшая с Плесецка, вывела на орбиту военный спутник "Космос-2560". Десятого октября с Плесецка была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К".
Запуск ракеты легкого класса Союз-2.1в с военным спутником Космос-2558 на космодроме Плесецк - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 23:47
Ракета "Союз-2.1в" вывела на орбиту военный спутник
 
Новое оружие РоссииРоссияАрхангельская областьПлесецк (космодром)
 
 
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