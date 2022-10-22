https://ria.ru/20221022/raketa-1825831843.html

ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками

ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками - РИА Новости, 22.10.2022

ВКС запустили с Плесецка ракету с двумя военными спутниками

Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк с двумя военными спутниками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T00:44

2022-10-22T00:44

2022-10-22T07:46

новое оружие россии

россия

архангельская область

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Воздушно-космические силы России провели пуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с космодрома Плесецк с двумя военными спутниками, сообщили в Минобороны.Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и"Космос-2562".Это второй подобный пуск за последнюю неделю: 16 октября легкая ракета-носитель "Ангара-1.2", стартовавшая с Плесецка, вывела на орбиту военный спутник "Космос-2560". Десятого октября с Плесецка была запущена ракета-носитель "Союз-2.1б" с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К".

https://ria.ru/20220801/raketa-1806550868.html

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россия, архангельская область, плесецк (космодром)