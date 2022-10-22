https://ria.ru/20221022/rada-1825920814.html

В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией

В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией - РИА Новости, 22.10.2022

В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией

Проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией внесен в Верховную раду Украины, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T16:09

2022-10-22T16:09

2022-10-22T16:50

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в мире

александр лукашенко

алексей гончаренко

нато

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией внесен в Верховную раду Украины, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.Депутат заявил, что постановление направлено на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел и к этому Украину толкает Запад. Он подчеркнул, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, ее формирование уже идет.В последние дни украинский режим предпринял ряд враждебных шагов в отношении Белоруссии. Так, в пятницу Владимир Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко Галины, под санкции Киева попал Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.

https://ria.ru/20221021/sbu-1825687159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, украина, верховная рада украины, в мире, александр лукашенко, алексей гончаренко, нато