16:09 22.10.2022 (обновлено: 16:50 22.10.2022)
В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией
В Раду внесли постановление о признании Белоруссии временно "оккупированной" Россией
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией внесен в Верховную раду Украины, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.
"Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную раду", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Депутат заявил, что постановление направлено на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел и к этому Украину толкает Запад. Он подчеркнул, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, ее формирование уже идет.
В последние дни украинский режим предпринял ряд враждебных шагов в отношении Белоруссии. Так, в пятницу Владимир Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко Галины, под санкции Киева попал Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.