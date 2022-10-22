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В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией - РИА Новости, 22.10.2022
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В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией
В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией - РИА Новости, 22.10.2022
В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией
Проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией внесен в Верховную раду Украины, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T16:09
2022-10-22T16:50
белоруссия
россия
украина
верховная рада украины
в мире
александр лукашенко
алексей гончаренко
нато
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией внесен в Верховную раду Украины, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.Депутат заявил, что постановление направлено на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел и к этому Украину толкает Запад. Он подчеркнул, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, ее формирование уже идет.В последние дни украинский режим предпринял ряд враждебных шагов в отношении Белоруссии. Так, в пятницу Владимир Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко Галины, под санкции Киева попал Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.
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белоруссия, россия, украина, верховная рада украины, в мире, александр лукашенко, алексей гончаренко, нато
Белоруссия, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, В мире, Александр Лукашенко, Алексей Гончаренко, НАТО
16:09 22.10.2022 (обновлено: 16:50 22.10.2022)
 
В Раду внесли постановление о признании Белоруссии "оккупированной" Россией

В Раду внесли постановление о признании Белоруссии временно "оккупированной" Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Проект постановления о признании Белоруссии "оккупированной" Россией внесен в Верховную раду Украины, заявил украинский депутат Алексей Гончаренко.

"Украина признает Беларусь временно оккупированной Россией! Подал вместе с коллегами соответствующее постановление в Верховную раду", — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Депутат заявил, что постановление направлено на лишение правительства президента Белоруссии Александра Лукашенко международной правосубъектности, прекращение членства государства в международных организациях и синхронизацию антироссийских санкций в отношении Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указывал 10 октября, что открытие Киевом фронта против Белоруссии безумно с военной точки зрения, но процесс пошел и к этому Украину толкает Запад. Он подчеркнул, что НАТО и ряд стран Европы рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии. Лукашенко отметил, что в связи с обострением на западных границах Союзного государства договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск, ее формирование уже идет.
В последние дни украинский режим предпринял ряд враждебных шагов в отношении Белоруссии. Так, в пятницу Владимир Зеленский ввел санкции против супруги Лукашенко Галины, под санкции Киева попал Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.
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БелоруссияРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныВ миреАлександр ЛукашенкоАлексей ГончаренкоНАТО
 
 
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