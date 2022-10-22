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В Молдавии трудоустроились более 800 украинских беженцев - РИА Новости, 22.10.2022
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В Молдавии трудоустроились более 800 украинских беженцев
В Молдавии трудоустроились более 800 украинских беженцев - РИА Новости, 22.10.2022
В Молдавии трудоустроились более 800 украинских беженцев
В Молдавии официально трудоустроились 822 беженца с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН). РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T17:39
2022-10-22T17:39
в мире
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. В Молдавии официально трудоустроились 822 беженца с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН).Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 530 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию страны с конца февраля, когда началась российская спецоперация, более 77 тысяч до сих пор остаются в республике, 8803 из них запросили предоставление убежища."Национальное агентство занятости населения регулярно получает от украинцев заявки на поиск работы. На данный момент в Молдавии работают 822 украинца, бежавших от войны. Речь идет о 620 женщинах и 202 мужчинах", - отметили в НАЗН.Большая часть зарегистрированных граждан Украины трудоустроилась в Кишиневе – 615 человек, добавили в ведомстве.В НАЗН отметили, что украинцы, прибывшие в Молдавию, занимают вакансии программистов, инженеров, продавцов, поваров, педагогов, врачей, менеджеров, портных и другие.Ранее министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спэтарь заявлял, что программа по поддержке беженцев финансируется Евросоюзом, западными фондами и организациями, в том числе Агентством ООН по делам беженцев. По словам чиновника, из бюджета республики деньги не расходуются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825798277.html
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в мире, молдавия, украина, кишинев
В мире, Молдавия, Украина, Кишинев
17:39 22.10.2022
 
В Молдавии трудоустроились более 800 украинских беженцев

В Молдавии официально трудоустроились 822 украинских беженца

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в медиабанкЖители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка
Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Жители Украины проходят молдавско-украинскую границу через КПП Паланка. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт – РИА Новости. В Молдавии официально трудоустроились 822 беженца с Украины, сообщается на официальном сайте Национального агентства занятости населения (НАЗН).
Согласно официальным данным МВД Молдавии, более 530 тысяч беженцев с Украины въехали на территорию страны с конца февраля, когда началась российская спецоперация, более 77 тысяч до сих пор остаются в республике, 8803 из них запросили предоставление убежища.
"Национальное агентство занятости населения регулярно получает от украинцев заявки на поиск работы. На данный момент в Молдавии работают 822 украинца, бежавших от войны. Речь идет о 620 женщинах и 202 мужчинах", - отметили в НАЗН.
Большая часть зарегистрированных граждан Украины трудоустроилась в Кишиневе – 615 человек, добавили в ведомстве.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 19:39
В Молдавии оператор транспортировки электроэнергии объявил о режиме тревоги
В НАЗН отметили, что украинцы, прибывшие в Молдавию, занимают вакансии программистов, инженеров, продавцов, поваров, педагогов, врачей, менеджеров, портных и другие.
Ранее министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спэтарь заявлял, что программа по поддержке беженцев финансируется Евросоюзом, западными фондами и организациями, в том числе Агентством ООН по делам беженцев. По словам чиновника, из бюджета республики деньги не расходуются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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