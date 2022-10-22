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Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас - РИА Новости, 22.10.2022
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Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас
Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас - РИА Новости, 22.10.2022
Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас
Силы ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные израильскими F-16 по аэропортам Дамаск и Димас, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T22:16
2022-10-22T22:16
в мире
сирия
f-16
дамаск (город)
израиль
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные израильскими F-16 по аэропортам Дамаск и Димас, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы", - говорится в сообщении.
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в мире, сирия, f-16, дамаск (город), израиль
В мире, Сирия, F-16, Дамаск (город), Израиль
22:16 22.10.2022
 
Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас

ПВО САР уничтожили две крылатых ракеты, выпущенные Израилем по аэропортам Дамаск и Димас

© Flickr / ZarleИстребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Flickr / Zarle
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные израильскими F-16 по аэропортам Дамаск и Димас, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы", - говорится в сообщении.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
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В миреСирияF-16Дамаск (город)Израиль
 
 
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