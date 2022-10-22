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Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас - РИА Новости, 22.10.2022

Сирийские ПВО отразили ракетные удары Израиля по аэропортам Дамаск и Димас

Силы ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные израильскими F-16 по аэропортам Дамаск и Димас, сообщил заместитель... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T22:16

2022-10-22T22:16

2022-10-22T22:16

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Силы ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные израильскими F-16 по аэропортам Дамаск и Димас, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Олег Егоров."В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220917/damask-1817478816.html

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в мире, сирия, f-16, дамаск (город), израиль