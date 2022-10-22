https://ria.ru/20221022/pvo-1825883305.html

В Киевской области вновь работает система ПВО

В Киевской области вновь работает система ПВО - РИА Новости, 22.10.2022

В Киевской области вновь работает система ПВО

Система ПВО снова работает в Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T12:31

2022-10-22T12:31

2022-10-22T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

украина

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Система ПВО снова работает в Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.Ранее советник главы МВД страны Антон Геращенко заявил, что воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины."В области работает ПВО", - написал Кулеба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html

киевская область

украина

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Влада Копылова

в мире, киевская область, украина