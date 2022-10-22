https://ria.ru/20221022/pvo-1825883305.html
В Киевской области вновь работает система ПВО
В Киевской области вновь работает система ПВО - РИА Новости, 22.10.2022
В Киевской области вновь работает система ПВО
Система ПВО снова работает в Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T12:31
2022-10-22T12:31
2022-10-22T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Система ПВО снова работает в Киевской области, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.Ранее советник главы МВД страны Антон Геращенко заявил, что воздушная тревога снова объявлена в большинстве регионов Украины."В области работает ПВО", - написал Кулеба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина
В Киевской области вновь работает система ПВО
Военная администрация Киевской области сообщила о работе системы ПВО в регионе