https://ria.ru/20221022/pvo-1825862615.html

Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области

Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области - РИА Новости, 22.10.2022

Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области

Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:14

2022-10-22T10:14

2022-10-22T10:14

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области.Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит по всей Украине."В Черкасской области, предварительно, работает ПВО", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html

черкасская область

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

черкасская область, украина, в мире