https://ria.ru/20221022/pvo-1825862615.html
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:14
2022-10-22T10:14
2022-10-22T10:14
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области.Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит по всей Украине."В Черкасской области, предварительно, работает ПВО", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.
https://ria.ru/20221022/kherson-1825858038.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, В мире
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области
УНИАН: в Черкасской области, предварительно, работает ПВО