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Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/pvo-1825862615.html
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области - РИА Новости, 22.10.2022
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:14
2022-10-22T10:14
специальная военная операция на украине
черкасская область
украина
в мире
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области.Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит по всей Украине."В Черкасской области, предварительно, работает ПВО", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.
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черкасская область, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Украина, В мире
10:14 22.10.2022
 
Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области

УНИАН: в Черкасской области, предварительно, работает ПВО

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о работе ПВО в Черкасской области.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит по всей Украине.
"В Черкасской области, предварительно, работает ПВО", - говорится в сообщении агентства УНИАН в Telegram-канале.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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