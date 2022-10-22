https://ria.ru/20221022/pvo-1825857713.html
Во Львовской области сработали системы ПВО
Во Львовской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 22.10.2022
Во Львовской области сработали системы ПВО
Системы ПВО сработали во Львовской области, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:33
2022-10-22T09:33
2022-10-22T09:39
специальная военная операция на украине
львовская область
в мире
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Системы ПВО сработали во Львовской области, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий.Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит по всей Украине."В Львовской области сработала ПВО", - написал Козицкий в Telegram.
https://ria.ru/20221022/vzryvy-1825853433.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
львовская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, В мире, Украина
09:33 22.10.2022 (обновлено: 09:39 22.10.2022)
Во Львовской области сработали системы ПВО
Власти Львовской области сообщили о срабатывании системы ПВО в регионе