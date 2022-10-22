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Во Львовской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 22.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221022/pvo-1825857713.html
Во Львовской области сработали системы ПВО
Во Львовской области сработали системы ПВО - РИА Новости, 22.10.2022
Во Львовской области сработали системы ПВО
Системы ПВО сработали во Львовской области, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:33
2022-10-22T09:39
специальная военная операция на украине
львовская область
в мире
украина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Системы ПВО сработали во Львовской области, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий.Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит по всей Украине."В Львовской области сработала ПВО", - написал Козицкий в Telegram.
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львовская область, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Львовская область, В мире, Украина
09:33 22.10.2022 (обновлено: 09:39 22.10.2022)
 
Во Львовской области сработали системы ПВО

Власти Львовской области сообщили о срабатывании системы ПВО в регионе

© РИА Новости / Александр ХроленкоЗападная Украина, город Львов
Западная Украина, город Львов - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Александр Хроленко
Западная Украина, город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Системы ПВО сработали во Львовской области, сообщает глава областной военной администрации Максим Козицкий.
Ранее сообщалось, что воздушная тревога звучит по всей Украине.
"В Львовской области сработала ПВО", - написал Козицкий в Telegram.
Здание Хмельницкого областного совета на площади Независимости - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
09:05Специальная военная операция на Украине
В Хмельницкой области на западе Украины слышны взрывы
 
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