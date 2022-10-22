https://ria.ru/20221022/pridnestrove-1825887508.html

В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями

В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями - РИА Новости, 22.10.2022

В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями

Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской республики, глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T13:04

2022-10-22T13:04

2022-10-22T13:04

вадим красносельский

приднестровская молдавская республика

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской республики, глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун заявил об ограничении потребления природного газа крупными предприятиями республики после введения чрезвычайного экономического положения, сообщила парламентская пресс-служба.В пятницу парламент ПМР по представлению главы республики Вадима Красносельского утвердил введение чрезвычайного экономического положения в республике из-за сокращения поставок природного газа."Мы понимаем, что мы вынуждены в том числе ограничить потребление газа нашими экономическими агентами ПМР – такими крупными предприятиями, как Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат. И временная приостановка деятельности наших предприятий, безусловно, влечет за собой риски, связанные с определенными ограничениями в части условий труда, режима труда работников этих предприятий", – пояснил депутат."Безусловно, ограничения в потреблении газа означают, что наши бюджетообразующие предприятия уменьшат объемы своих производств. Это, в свою очередь, влечет к уменьшению отчислений в республиканский и местные бюджеты. Верховным Советом, правительством в течение года принимались меры, которые были направлены на формирование резервов по доходам. И, как раз благодаря тому, что были сформированы резервы, нам, по нашим оценкам, пока достаточно ресурсов", – подчеркнул Гузун.По его словам, в период действия ЧП в экономике все социальные обязательства государства в вопросах выплаты зарплат и пенсий будут исполнены в полном объеме.

https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html

https://ria.ru/20221021/elektroenergiya-1825776139.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, в мире