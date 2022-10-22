https://ria.ru/20221022/pridnestrove-1825887508.html
В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями
В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями - РИА Новости, 22.10.2022
В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями
Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской республики, глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T13:04
2022-10-22T13:04
2022-10-22T13:04
вадим красносельский
приднестровская молдавская республика
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской республики, глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун заявил об ограничении потребления природного газа крупными предприятиями республики после введения чрезвычайного экономического положения, сообщила парламентская пресс-служба.В пятницу парламент ПМР по представлению главы республики Вадима Красносельского утвердил введение чрезвычайного экономического положения в республике из-за сокращения поставок природного газа."Мы понимаем, что мы вынуждены в том числе ограничить потребление газа нашими экономическими агентами ПМР – такими крупными предприятиями, как Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат. И временная приостановка деятельности наших предприятий, безусловно, влечет за собой риски, связанные с определенными ограничениями в части условий труда, режима труда работников этих предприятий", – пояснил депутат."Безусловно, ограничения в потреблении газа означают, что наши бюджетообразующие предприятия уменьшат объемы своих производств. Это, в свою очередь, влечет к уменьшению отчислений в республиканский и местные бюджеты. Верховным Советом, правительством в течение года принимались меры, которые были направлены на формирование резервов по доходам. И, как раз благодаря тому, что были сформированы резервы, нам, по нашим оценкам, пока достаточно ресурсов", – подчеркнул Гузун.По его словам, в период действия ЧП в экономике все социальные обязательства государства в вопросах выплаты зарплат и пенсий будут исполнены в полном объеме.
https://ria.ru/20221021/germaniya-1825552027.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вадим красносельский, приднестровская молдавская республика, в мире
Вадим Красносельский, Приднестровская Молдавская Республика, В мире
В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями
В Приднестровье ограничили потребление газа предприятиями после введения ЧП в экономике
ТИРАСПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости. Депутат Верховного Совета (парламента) непризнанной Приднестровской Молдавской республики, глава парламентского комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун заявил об ограничении потребления природного газа крупными предприятиями республики после введения чрезвычайного экономического положения, сообщила парламентская пресс-служба.
В пятницу парламент ПМР по представлению главы республики Вадима Красносельского
утвердил введение чрезвычайного экономического положения в республике из-за сокращения поставок природного газа.
"Мы понимаем, что мы вынуждены в том числе ограничить потребление газа нашими экономическими агентами ПМР – такими крупными предприятиями, как Молдавский металлургический завод, Рыбницкий цементный комбинат. И временная приостановка деятельности наших предприятий, безусловно, влечет за собой риски, связанные с определенными ограничениями в части условий труда, режима труда работников этих предприятий", – пояснил депутат.
"Безусловно, ограничения в потреблении газа означают, что наши бюджетообразующие предприятия уменьшат объемы своих производств. Это, в свою очередь, влечет к уменьшению отчислений в республиканский и местные бюджеты. Верховным Советом, правительством в течение года принимались меры, которые были направлены на формирование резервов по доходам. И, как раз благодаря тому, что были сформированы резервы, нам, по нашим оценкам, пока достаточно ресурсов", – подчеркнул Гузун.
По его словам, в период действия ЧП в экономике все социальные обязательства государства в вопросах выплаты зарплат и пенсий будут исполнены в полном объеме.