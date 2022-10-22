https://ria.ru/20221022/pravitelstvo-1825872365.html
Новое правительство Италии принесло присягу
Новое правительство Италии принесло присягу - РИА Новости, 22.10.2022
Новое правительство Италии принесло присягу
Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:21
2022-10-22T11:21
2022-10-22T11:23
в мире
италия
вперед, италия
серджо маттарелла
антонио таяни
маттео сальвини
джорджа мелони
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754209522_0:189:3072:1917_1920x0_80_0_0_02f9ad52ba94adacf3f02e00c3456782.jpg
РИМ, 22 окт – РИА Новости. Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим."Клянусь сохранять верность республике, соблюдать конституцию и законы и исполнять мои обязанности исключительно в интересах народа", - гласит текст присяги. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24.В пятницу Мелони, побывав на приеме у главы государства, получила поручение возглавить правительство и представить состав своего Совета министров. Впервые с 2008 года кандидат в премьеры не взял время на консультации, в рамках которых он оставляет за собой право вернуть мандат в случае неудачи.Всего в состав правительства Мелони, которая стала первой в истории Италии женщиной-премьером, вошли 24 министра.Большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии "Братья Италии". Часть должностей отошла партиям "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.Так, должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получил пост главы МИД. Таяни является заместителем бессменного главы "Вперед, Италия", бывшего премьера Сильвио Берлускони.В воскресенье пройдут передача полномочий от ушедшего в отставку правительства Марио Драги и первое заседание нового Совмина. По традиции экс-премьер передаст Мелони колокольчик, при помощи которого глава кабинета открывает и закрывает заседания Совмина.
https://ria.ru/20221021/italiya-1825763837.html
https://ria.ru/20221021/meloni-1825798077.html
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754209522_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_5106d950a2265eb79f3d939596719025.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, вперед, италия, серджо маттарелла, антонио таяни, маттео сальвини, джорджа мелони
В мире, Италия, Вперед, Италия, Серджо Маттарелла, Антонио Таяни, Маттео Сальвини, Джорджа Мелони
11:21 22.10.2022 (обновлено: 11:23 22.10.2022)
Новое правительство Италии принесло присягу
Новое правительство Италии премьера Джорджи Мелони принесло присягу
РИМ, 22 окт – РИА Новости. Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.
Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим.
"Клянусь сохранять верность республике, соблюдать конституцию и законы и исполнять мои обязанности исключительно в интересах народа", - гласит текст присяги. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24.
В пятницу Мелони, побывав на приеме у главы государства, получила поручение возглавить правительство и представить состав своего Совета министров. Впервые с 2008 года кандидат в премьеры не взял время на консультации, в рамках которых он оставляет за собой право вернуть мандат в случае неудачи.
Всего в состав правительства Мелони, которая стала первой в истории Италии женщиной-премьером, вошли 24 министра.
Большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии "Братья Италии". Часть должностей отошла партиям "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.
Так, должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини
и вице-президент "Вперед, Италия
", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни
. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получил пост главы МИД. Таяни является заместителем бессменного главы "Вперед, Италия", бывшего премьера Сильвио Берлускони
.
В воскресенье пройдут передача полномочий от ушедшего в отставку правительства Марио Драги
и первое заседание нового Совмина. По традиции экс-премьер передаст Мелони колокольчик, при помощи которого глава кабинета открывает и закрывает заседания Совмина.