https://ria.ru/20221022/pravitelstvo-1825872365.html

Новое правительство Италии принесло присягу

Новое правительство Италии принесло присягу - РИА Новости, 22.10.2022

Новое правительство Италии принесло присягу

Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента... РИА Новости, 22.10.2022

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2022-10-22T11:23

в мире

италия

вперед, италия

серджо маттарелла

антонио таяни

маттео сальвини

джорджа мелони

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РИМ, 22 окт – РИА Новости. Новое правительство Италии во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони в субботу принесло присягу на верность республике в присутствии президента Серджо Маттареллы в Квиринальском дворце.Министры и премьер поклялись служить на благо Италии и подписали соответствующую клятву. С момента принятия присяги правительство считается действующим."Клянусь сохранять верность республике, соблюдать конституцию и законы и исполнять мои обязанности исключительно в интересах народа", - гласит текст присяги. Прямую трансляцию торжественной церемонии вел телеканал RaiNews24.В пятницу Мелони, побывав на приеме у главы государства, получила поручение возглавить правительство и представить состав своего Совета министров. Впервые с 2008 года кандидат в премьеры не взял время на консультации, в рамках которых он оставляет за собой право вернуть мандат в случае неудачи.Всего в состав правительства Мелони, которая стала первой в истории Италии женщиной-премьером, вошли 24 министра.Большинство министерских портфелей досталось представителям ее партии "Братья Италии". Часть должностей отошла партиям "Лига" и "Вперед, Италия", которые вместе с "Братьями" победили на выборах 25 сентября в составе правоцентристской коалиции.Так, должности вице-премьеров получили лидер "Лиги" Маттео Сальвини и вице-президент "Вперед, Италия", бывший председатель Европарламента Антонио Таяни. Первому достался портфель министра инфраструктуры и транспорта, второй получил пост главы МИД. Таяни является заместителем бессменного главы "Вперед, Италия", бывшего премьера Сильвио Берлускони.В воскресенье пройдут передача полномочий от ушедшего в отставку правительства Марио Драги и первое заседание нового Совмина. По традиции экс-премьер передаст Мелони колокольчик, при помощи которого глава кабинета открывает и закрывает заседания Совмина.

https://ria.ru/20221021/italiya-1825763837.html

https://ria.ru/20221021/meloni-1825798077.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, вперед, италия, серджо маттарелла, антонио таяни, маттео сальвини, джорджа мелони