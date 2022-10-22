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Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию - РИА Новости, 22.10.2022
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Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию
Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию - РИА Новости, 22.10.2022
Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T00:24
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василий небензя
россия
украина
совет безопасности оон
оон
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России.По его словам, России отвергает "любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН, примером чего является распространенное сегодня (в пятница - ред.) в СБ письмо Германии, Франции и Великобритании с фактическим призывом к Секретариату ООН нарушить статью 100 Устава ООН и мандат, предписанный им запиской председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2016 года".Как заявил постпред, США в своем письме прямо потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен."Это вопиющая ситуация, и мы представили наши правовые оценки в ответном письме, которое вы все получили перед заседанием. Мы ждем от Секретариата исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований", - подчеркнул Небензя.
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василий небензя, россия, украина, совет безопасности оон, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
Василий Небензя, Россия, Украина, Совет Безопасности ООН, ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
00:24 22.10.2022 (обновлено: 00:31 22.10.2022)
 
Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию

Постпред Небензя назвал фейком заявления западных стран о поставках иранских БПЛА в Россию

© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России.
"Сейчас Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ 2231 (утвердившей создание СВПД - ред.)", - сказал Небензя.
По его словам, России отвергает "любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН, примером чего является распространенное сегодня (в пятница - ред.) в СБ письмо Германии, Франции и Великобритании с фактическим призывом к Секретариату ООН нарушить статью 100 Устава ООН и мандат, предписанный им запиской председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2016 года".
Как заявил постпред, США в своем письме прямо потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен.
"Это вопиющая ситуация, и мы представили наши правовые оценки в ответном письме, которое вы все получили перед заседанием. Мы ждем от Секретариата исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований", - подчеркнул Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 08:20В мире
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Василий НебензяРоссияУкраинаСовет Безопасности ООНООНСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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