00:24 22.10.2022 (обновлено: 00:31 22.10.2022)
Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию
Постпред Небензя назвал фейком заявления западных стран о поставках иранских БПЛА в Россию
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России.
"Сейчас Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА в нарушение резолюции СБ 2231 (утвердившей создание СВПД - ред.)", - сказал Небензя.
По его словам, России отвергает "любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН, примером чего является распространенное сегодня (в пятница - ред.) в СБ письмо Германии, Франции и Великобритании с фактическим призывом к Секретариату ООН нарушить статью 100 Устава ООН и мандат, предписанный им запиской председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2016 года".
Как заявил постпред, США в своем письме прямо потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен.
"Это вопиющая ситуация, и мы представили наши правовые оценки в ответном письме, которое вы все получили перед заседанием. Мы ждем от Секретариата исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований", - подчеркнул Небензя.
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