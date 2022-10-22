https://ria.ru/20221022/postavki-1825830592.html

Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию

Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию - РИА Новости, 22.10.2022

Небензя прокомментировал обвинения в поставках иранских БПЛА в Россию

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T00:24

2022-10-22T00:24

2022-10-22T00:31

василий небензя

россия

украина

совет безопасности оон

оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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ООН, 22 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления западных стран о якобы поставках иранских беспилотников России.По его словам, России отвергает "любые попытки вовлечь в эту нечистоплотную игру Секретариат ООН, примером чего является распространенное сегодня (в пятница - ред.) в СБ письмо Германии, Франции и Великобритании с фактическим призывом к Секретариату ООН нарушить статью 100 Устава ООН и мандат, предписанный им запиской председателя СБ ООН S/2016/44 от 16 января 2016 года".Как заявил постпред, США в своем письме прямо потребовали от Секретариата провести расследование, на которое тот не уполномочен."Это вопиющая ситуация, и мы представили наши правовые оценки в ответном письме, которое вы все получили перед заседанием. Мы ждем от Секретариата исчерпывающего подтверждения того, что он не намерен следовать в нарушение Устава ООН этим инструкциям западников и не будет проводить никаких расследований", - подчеркнул Небензя.

https://radiosputnik.ria.ru/20221011/nebenzya-1822989592.html

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василий небензя, россия, украина, совет безопасности оон, оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)