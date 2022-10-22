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В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова - РИА Новости, 22.10.2022
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В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова
В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова - РИА Новости, 22.10.2022
В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова
Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:08
2022-10-22T15:08
олег попцов
вгтрк
москва
общество
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МОСКВА. 22 окт - РИА Новости. Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в субботу после прощания. Гражданская панихида прошла на улице Шаболовка.Попцов 14 июля 1990 года был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании, проработал в этой должности шесть лет и по указу президента был освобожден с этой должности в 1996 году. После он работал обозревателем в еженедельнике "Общая газета", гендиректором ИД "Пушкинская площадь", генеральным директором ОАО "ТВ Центр". В 2006 году вновь вернулся в ВГТРК в должности советника генерального директора ВГТРК.
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олег попцов, вгтрк, москва, общество
Олег Попцов, ВГТРК, Москва, Общество
15:08 22.10.2022
 
В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова

На Ваганьковском кладбище в Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГенеральный директор ВГТРК Олег Добродеев во время прощания с журналистом Олегом Попцовым
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев во время прощания с журналистом Олегом Попцовым - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев во время прощания с журналистом Олегом Попцовым
Читать ria.ru в
МОСКВА. 22 окт - РИА Новости. Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в субботу после прощания. Гражданская панихида прошла на улице Шаболовка.
Попцов 14 июля 1990 года был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании, проработал в этой должности шесть лет и по указу президента был освобожден с этой должности в 1996 году. После он работал обозревателем в еженедельнике "Общая газета", гендиректором ИД "Пушкинская площадь", генеральным директором ОАО "ТВ Центр". В 2006 году вновь вернулся в ВГТРК в должности советника генерального директора ВГТРК.
Президент Евразийской академии телевидения и радио Олег Попцов - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
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