https://ria.ru/20221022/poptsov-1825907838.html
В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова
В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова - РИА Новости, 22.10.2022
В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова
Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:08
2022-10-22T15:08
2022-10-22T15:08
олег попцов
вгтрк
москва
общество
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МОСКВА. 22 окт - РИА Новости. Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в субботу после прощания. Гражданская панихида прошла на улице Шаболовка.Попцов 14 июля 1990 года был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании, проработал в этой должности шесть лет и по указу президента был освобожден с этой должности в 1996 году. После он работал обозревателем в еженедельнике "Общая газета", гендиректором ИД "Пушкинская площадь", генеральным директором ОАО "ТВ Центр". В 2006 году вновь вернулся в ВГТРК в должности советника генерального директора ВГТРК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег попцов, вгтрк, москва, общество
Олег Попцов, ВГТРК, Москва, Общество
В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова
На Ваганьковском кладбище в Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова