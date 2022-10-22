https://ria.ru/20221022/poptsov-1825907838.html

В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова

В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова - РИА Новости, 22.10.2022

В Москве похоронили экс-председателя ВГТРК Олега Попцова

Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T15:08

2022-10-22T15:08

2022-10-22T15:08

олег попцов

вгтрк

москва

общество

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МОСКВА. 22 окт - РИА Новости. Экс-председателя ВГТРК Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.Олега Попцова похоронили на Ваганьковском кладбище в субботу после прощания. Гражданская панихида прошла на улице Шаболовка.Попцов 14 июля 1990 года был назначен председателем Всероссийской государственной телерадиокомпании, проработал в этой должности шесть лет и по указу президента был освобожден с этой должности в 1996 году. После он работал обозревателем в еженедельнике "Общая газета", гендиректором ИД "Пушкинская площадь", генеральным директором ОАО "ТВ Центр". В 2006 году вновь вернулся в ВГТРК в должности советника генерального директора ВГТРК.

https://ria.ru/20221016/poptsov-1824411000.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег попцов, вгтрк, москва, общество