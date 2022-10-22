https://ria.ru/20221022/pomosch-1825908783.html
Главы МИД и Минобороны Германии попросили увеличить военную помощь Украине
Главы МИД и Минобороны Германии попросили увеличить военную помощь Украине - РИА Новости, 22.10.2022
Главы МИД и Минобороны Германии попросили увеличить военную помощь Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт просят минфин страны выделить 2,2 миллиарда евро на военную поддержку Украины в 2023... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T15:14
2022-10-22T15:14
2022-10-22T15:14
мид германии
германия
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анналена бербок
в мире
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт просят минфин страны выделить 2,2 миллиарда евро на военную поддержку Украины в 2023 году - это в три раза больше запланированной ранее суммы, сообщил немецкий журнал Spiegel.Такую просьбу руководительницы ведомств изложили в своем письме в четверг в адрес министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, документ оказался в распоряжении Spiegel. По данным журнала, авторы обращения указали, что только с таким бюджетом Германия сможет взять на себя ощутимую ответственность, которую от ФРГ ожидают ее международные партнеры.Отмечается, что в своем письме Бербок и Ламбрехт критикуют, что в бюджете на 2023 год на эти цели пока выделено лишь 697 миллионов евро. Теперь оба министра хотят, чтобы Линднер существенно увеличил этот фонд при окончательном утверждении бюджета Германии в середине ноября. В своём обращении они пишут, что вместо запланированных 697 миллионов евро министр финансов должен запланировать еще полтора миллиарда евро, таким образом, конечная сумма составит 2,2 миллиарда евро.Как отмечает журнал, Бербок и Ламбрехт в своем письме указывают на большие международные ожидания, которые должна оправдать Германия. Spiegel уточняет, что оба министра надеются, что если на карту поставлена хорошая репутация страны, то, вероятно, Линднер не сможет не согласовать выделение большей суммы.Как напоминает журнал, канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее неоднократно повторял, что Германия будет поддерживать Украину оружием до тех пор, пока это будет необходимо. Также Ламбрехт в октябре объявила о передаче Украине одной из четырех зенитно-ракетных систем Iris-T. По данным Spiegel, бюджет четырех таких систем составляет более 500 миллионов евро.В то же время, как указывает издание, финансы правительства ФРГ на 2023 год уже испытывают значительную нагрузку из-за ранее объявленных больших пакетов помощи для компенсации роста цен на энергоносители. Линднер уже неоднократно ранее призывал своих коллег по кабинету министров экономить деньги.
https://ria.ru/20221022/tanki-1825864986.html
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мид германии, германия, украина, анналена бербок, в мире, кристина ламбрехт, кристиан линднер
МИД Германии, Германия, Украина, Анналена Бербок, В мире, Кристина Ламбрехт, Кристиан Линднер
Главы МИД и Минобороны Германии попросили увеличить военную помощь Украине
Бербок и Ламбрехт попросили Минфин ФРГ выделить 2,2 миллиарда евро на поддержку Украины
БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости.
Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт просят минфин страны выделить 2,2 миллиарда евро на военную поддержку Украины в 2023 году - это в три раза больше запланированной ранее суммы, сообщил
немецкий журнал Spiegel.
Такую просьбу руководительницы ведомств изложили в своем письме в четверг в адрес министра финансов ФРГ Кристиана Линднера
, документ оказался в распоряжении Spiegel. По данным журнала, авторы обращения указали, что только с таким бюджетом Германия сможет взять на себя ощутимую ответственность, которую от ФРГ ожидают ее международные партнеры.
Отмечается, что в своем письме Бербок и Ламбрехт критикуют, что в бюджете на 2023 год на эти цели пока выделено лишь 697 миллионов евро. Теперь оба министра хотят, чтобы Линднер существенно увеличил этот фонд при окончательном утверждении бюджета Германии в середине ноября. В своём обращении они пишут, что вместо запланированных 697 миллионов евро министр финансов должен запланировать еще полтора миллиарда евро, таким образом, конечная сумма составит 2,2 миллиарда евро.
Как отмечает журнал, Бербок и Ламбрехт в своем письме указывают на большие международные ожидания, которые должна оправдать Германия. Spiegel уточняет, что оба министра надеются, что если на карту поставлена хорошая репутация страны, то, вероятно, Линднер не сможет не согласовать выделение большей суммы.
Как напоминает журнал, канцлер ФРГ Олаф Шольц
ранее неоднократно повторял, что Германия будет поддерживать Украину оружием до тех пор, пока это будет необходимо. Также Ламбрехт в октябре объявила о передаче Украине одной из четырех зенитно-ракетных систем Iris-T. По данным Spiegel, бюджет четырех таких систем составляет более 500 миллионов евро.
В то же время, как указывает издание, финансы правительства ФРГ на 2023 год уже испытывают значительную нагрузку из-за ранее объявленных больших пакетов помощи для компенсации роста цен на энергоносители. Линднер уже неоднократно ранее призывал своих коллег по кабинету министров экономить деньги.