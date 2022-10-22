https://ria.ru/20221022/pogoda-1825861024.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 22.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:02
2022-10-22T10:02
2022-10-22T10:02
погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тёплый атмосферный фронт. Погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут слабые моросящие дожди. В первой половине дня возможны густые дымки и очаги тумана. Плюс 5 - плюс 7 в Москве, плюс 3 - плюс 8 в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров выше нормы, они составят 750 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются моросящие дожди и до плюс семи градусов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.
Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять тёплый атмосферный фронт. Погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут слабые моросящие дожди. В первой половине дня возможны густые дымки и очаги тумана. Плюс 5 - плюс 7 в Москве, плюс 3 - плюс 8 в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров выше нормы, они составят 750 миллиметров ртутного столба.