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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 22.10.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 22.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T10:02
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погода
михаил леус
москва
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тёплый атмосферный фронт. Погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут слабые моросящие дожди. В первой половине дня возможны густые дымки и очаги тумана. Плюс 5 - плюс 7 в Москве, плюс 3 - плюс 8 в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров выше нормы, они составят 750 миллиметров ртутного столба.
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погода, михаил леус, москва
Погода, Михаил Леус, Москва
10:02 22.10.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик Леус: в Москве в субботу ожидаются моросящие дожди и до плюс семи градусов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дождь в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять тёплый атмосферный фронт. Погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут слабые моросящие дожди. В первой половине дня возможны густые дымки и очаги тумана. Плюс 5 - плюс 7 в Москве, плюс 3 - плюс 8 в Подмосковье", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров выше нормы, они составят 750 миллиметров ртутного столба.
Снег - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
Вчера, 09:08
В Подмосковье выпал первый снег
 
ПогодаМихаил ЛеусМосква
 
 
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