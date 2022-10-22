https://ria.ru/20221022/pogoda-1825861024.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 22.10.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T10:02

2022-10-22T10:02

2022-10-22T10:02

погода

михаил леус

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025722_0:197:2853:1802_1920x0_80_0_0_638750e058302633a05322f7390ea137.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Моросящие дожди, до плюс 7 и утренний туман ожидаются в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять тёплый атмосферный фронт. Погода ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, местами пройдут слабые моросящие дожди. В первой половине дня возможны густые дымки и очаги тумана. Плюс 5 - плюс 7 в Москве, плюс 3 - плюс 8 в Подмосковье", - рассказал Леус.По словам синоптика, ветер ожидается юго-западный, несильный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно понижается, но пока показания барометров выше нормы, они составят 750 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20221021/sneg-1825556668.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, михаил леус, москва