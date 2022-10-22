https://ria.ru/20221022/poezd-1825824550.html
Поезд "Вкусная Москва" выехал в столичное метро
Поезд "Вкусная Москва" выехал в столичное метро - РИА Новости, 22.10.2022
Поезд "Вкусная Москва" выехал в столичное метро
Брендированный поезд "Вкусная Москва", посвященный пищевой промышленности столицы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метрополитена, сообщает... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T09:18
2022-10-22T09:18
2022-10-22T09:29
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
константин ивлев
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Брендированный поезд "Вкусная Москва", посвященный пищевой промышленности столицы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метрополитена, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).В течение полугода пассажиры смогут познакомиться с московскими предприятиями пищевой промышленности, а также рецептами блюд из ингредиентов, выпускаемых столичными производителями. Все рецепты, представленные в "кулинарной книге на колесах", разработаны известным шеф-поваром Константином Ивлевым."Более 200 столичных фабрик и заводов поставляют продукты питания практически во все регионы страны. Только за последние пять лет производство пищевой отрасли в Москве выросло на 41%. Достичь таких показателей удалось, в том числе, за счет активного внедрения высокотехнологичных решений, которые позволяют повышать эффективность. В новом тематическом составе московского метро будет представлено свыше 150 интересных фактов о 30 предприятиях пищевого кластера", – рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Например, московский "Мелькомбинат №3" отправляет в магазины и пекарни до 180 тысяч тонн муки – это примерно 150 тысяч тонн хлеба. С 1950-х годов на столичном заводе плавленых сыров "Карат" работает экспериментальный цех, где в 1980 году разработали рецептуру зерненого творога. Кстати, это один из ингредиентов для рецепта, представленного в поезде, – стейка из капусты с яйцом пашот. В этом блюде также используется продукция других московских предприятий – агрохолдинга "Московский", фабрики приправ Gusly и компании Trawa. Еще больше фактов и рецептов можно найти в вагонах метро и на сайте otkroimosprom.ru.
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
константин ивлев, владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Константин Ивлев, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Брендированный поезд "Вкусная Москва", посвященный пищевой промышленности столицы, начал курсировать на Арбатско-Покровской линии метрополитена, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В течение полугода пассажиры смогут познакомиться с московскими предприятиями пищевой промышленности, а также рецептами блюд из ингредиентов, выпускаемых столичными производителями. Все рецепты, представленные в "кулинарной книге на колесах", разработаны известным шеф-поваром Константином Ивлевым
.
"Более 200 столичных фабрик и заводов поставляют продукты питания практически во все регионы страны. Только за последние пять лет производство пищевой отрасли в Москве
выросло на 41%. Достичь таких показателей удалось, в том числе, за счет активного внедрения высокотехнологичных решений, которые позволяют повышать эффективность. В новом тематическом составе московского метро будет представлено свыше 150 интересных фактов о 30 предприятиях пищевого кластера", – рассказал руководитель департамента Владислав Овчинский
.
Например, московский "Мелькомбинат №3" отправляет в магазины и пекарни до 180 тысяч тонн муки – это примерно 150 тысяч тонн хлеба. С 1950-х годов на столичном заводе плавленых сыров "Карат" работает экспериментальный цех, где в 1980 году разработали рецептуру зерненого творога. Кстати, это один из ингредиентов для рецепта, представленного в поезде, – стейка из капусты с яйцом пашот. В этом блюде также используется продукция других московских предприятий – агрохолдинга "Московский", фабрики приправ Gusly и компании Trawa. Еще больше фактов и рецептов можно найти в вагонах метро и на сайте otkroimosprom.ru.