https://ria.ru/20221022/pobeg-1825902412.html

Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных

Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных - РИА Новости, 22.10.2022

Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных

Двое осужденных, отбывавшие наказание за преступления против собственности, сбежали их колонии-поселения №8 в Новосибирске, сообщает ГУФСИН по Новосибирской... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T14:43

2022-10-22T14:43

2022-10-22T14:54

происшествия

новосибирская область

новосибирск

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/16/1825902990_78:0:1130:592_1920x0_80_0_0_5f5da8a382a4ddf888d792301d2fdfb7.png

НОВОСИБИРСК, 22 окт - РИА Новости. Двое осужденных, отбывавшие наказание за преступления против собственности, сбежали их колонии-поселения №8 в Новосибирске, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области."Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8", - говорится в сообщении ведомства на странице в "ВКонтакте".В ведомстве уточнили, что отсутствие осужденных Сергея Усарова и Игоря Кащенко было выявлено в ходе проведения плановой проверки на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области.В ГУФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии, а с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии, если это необходимо по работе. Этим воспользовались осужденные и самовольно покинули участок колонии-поселения. Их разыскивают.

https://ria.ru/20220826/zaderzhanie-1812366373.html

https://ria.ru/20220829/osuzhdennye-1812847168.html

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия