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Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных - РИА Новости, 22.10.2022
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Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных
Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных - РИА Новости, 22.10.2022
Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных
Двое осужденных, отбывавшие наказание за преступления против собственности, сбежали их колонии-поселения №8 в Новосибирске, сообщает ГУФСИН по Новосибирской... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T14:43
2022-10-22T14:54
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 22 окт - РИА Новости. Двое осужденных, отбывавшие наказание за преступления против собственности, сбежали их колонии-поселения №8 в Новосибирске, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области."Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8", - говорится в сообщении ведомства на странице в "ВКонтакте".В ведомстве уточнили, что отсутствие осужденных Сергея Усарова и Игоря Кащенко было выявлено в ходе проведения плановой проверки на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области.В ГУФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии, а с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии, если это необходимо по работе. Этим воспользовались осужденные и самовольно покинули участок колонии-поселения. Их разыскивают.
https://ria.ru/20220826/zaderzhanie-1812366373.html
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Россия
14:43 22.10.2022 (обновлено: 14:54 22.10.2022)
 
Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных

Из колонии-поселения №8 в Новосибирске сбежали осужденные Сергей Усаров и Игорь Кащенко

© Фото : ГУФСИН НовосибирскУсаров Сергей 175 см/ Кащенко Игорь 190 см
Усаров Сергей 175 см/ Кащенко Игорь 190 см - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Фото : ГУФСИН Новосибирск
Усаров Сергей 175 см/ Кащенко Игорь 190 см
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 окт - РИА Новости. Двое осужденных, отбывавшие наказание за преступления против собственности, сбежали их колонии-поселения №8 в Новосибирске, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области.
"Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8", - говорится в сообщении ведомства на странице в "ВКонтакте".
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В ведомстве уточнили, что отсутствие осужденных Сергея Усарова и Игоря Кащенко было выявлено в ходе проведения плановой проверки на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области.
В ГУФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии, а с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии, если это необходимо по работе. Этим воспользовались осужденные и самовольно покинули участок колонии-поселения. Их разыскивают.
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