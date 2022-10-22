14:43 22.10.2022 (обновлено: 14:54 22.10.2022)
Из колонии-поселения в Новосибирске сбежали двое осужденных
Из колонии-поселения №8 в Новосибирске сбежали осужденные Сергей Усаров и Игорь Кащенко
Усаров Сергей 175 см/ Кащенко Игорь 190 см
НОВОСИБИРСК, 22 окт - РИА Новости. Двое осужденных, отбывавшие наказание за преступления против собственности, сбежали их колонии-поселения №8 в Новосибирске, сообщает ГУФСИН по Новосибирской области.
"Сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области разыскивают осужденных, самовольно ушедших из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8", - говорится в сообщении ведомства на странице в "ВКонтакте".
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В ведомстве уточнили, что отсутствие осужденных Сергея Усарова и Игоря Кащенко было выявлено в ходе проведения плановой проверки на участке колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области.
В ГУФСИН пояснили, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии, а с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии, если это необходимо по работе. Этим воспользовались осужденные и самовольно покинули участок колонии-поселения. Их разыскивают.
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