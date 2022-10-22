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Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров - РИА Новости, 22.10.2022
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Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров
Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров - РИА Новости, 22.10.2022
Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров
Около 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысячи автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T11:26
2022-10-22T11:26
владимир путин
россия
керченский пролив
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысячи автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 20 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится сообщении.В министерстве добавили, что пятью паромами, работающими на переправе, выполнено 209 круговых рейсов.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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владимир путин, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту, общество
Владимир Путин, Россия, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту, Общество
11:26 22.10.2022
 
Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров

Минтранс: Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона
Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысячи автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 20 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится сообщении.
В министерстве добавили, что пятью паромами, работающими на переправе, выполнено 209 круговых рейсов.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
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