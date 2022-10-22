https://ria.ru/20221022/pereprava-1825873014.html

Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров

Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров - РИА Новости, 22.10.2022

Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров

Около 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысячи автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T11:26

2022-10-22T11:26

2022-10-22T11:26

владимир путин

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

общество

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысячи автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ."С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 20 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится сообщении.В министерстве добавили, что пятью паромами, работающими на переправе, выполнено 209 круговых рейсов.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825828829.html

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту, общество