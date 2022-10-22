Керченская переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров
Минтранс: Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла 17 тысяч пассажиров
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона
Сотрудник военной полиции регулирует движение в очереди на переправу во время эвакуации из Херсона
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Около 17 тысяч пассажиров и 7,5 тысячи автомобилей перевезены Керченской паромной переправой с 9 октября, сообщает Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 20 октября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 17 529 пассажиров и 7 543 единицы автотранспортных средств, преимущественно - большегрузных и среднетоннажных грузовиков", - говорится сообщении.
В министерстве добавили, что пятью паромами, работающими на переправе, выполнено 209 круговых рейсов.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей: сначала по одной, а позже - по двум полосам. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.