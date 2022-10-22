Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября - РИА Новости, 22.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221022/pensii-1825833315.html
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября - РИА Новости, 22.10.2022
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября
У некоторых категорий пенсионеров с 1 ноября изменится размер выплат, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T01:27
2022-10-22T05:19
ольга лебединская
пенсионный фонд рф
рэу имени г. в. плеханова
общество
пенсии
пенсия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_13a38519f0cb0f794e66ba0565729e30.jpg
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. У некоторых категорий пенсионеров с 1 ноября изменится размер выплат, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.По словам эксперта, перерасчет коснется пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.Лебединская подчеркнула, что размер доплат зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от работодателей. Она добавила, что с 2023 года эти сведения будут подтверждаться по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета (СЗВ-ДСО).Эксперт отметила, что размер выплат угольщиков и авиаторов в среднем составляет 4,7 тыс. и 21,2 тыс. рублей в месяц соответственно. Размер доплаты будет зависеть от количества перечисленных работодателе взносов.
https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/15/1779338480_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_7ffcd7c1244b24a7aea26eee3e520a63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга лебединская, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, общество, пенсии, пенсия
Ольга Лебединская, Пенсионный фонд РФ, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Пенсии, Пенсия
01:27 22.10.2022 (обновлено: 05:19 22.10.2022)
 
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября

Доцент Лебединская заявила о повышении пенсий с 1 ноября у некоторых категорий пенсионеров

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. У некоторых категорий пенсионеров с 1 ноября изменится размер выплат, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
По словам эксперта, перерасчет коснется пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.
Лебединская подчеркнула, что размер доплат зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от работодателей. Она добавила, что с 2023 года эти сведения будут подтверждаться по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета (СЗВ-ДСО).
Эксперт отметила, что размер выплат угольщиков и авиаторов в среднем составляет 4,7 тыс. и 21,2 тыс. рублей в месяц соответственно. Размер доплаты будет зависеть от количества перечисленных работодателе взносов.
Информационный стенд в отделении пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15 октября, 02:18
Юрист объяснила, как проверить, правильно ли вам начисляют пенсию
 
Ольга ЛебединскаяПенсионный фонд РФРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоПенсииПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала