https://ria.ru/20221022/pensii-1825833315.html

Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября

Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября - РИА Новости, 22.10.2022

Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии с 1 ноября

У некоторых категорий пенсионеров с 1 ноября изменится размер выплат, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T01:27

2022-10-22T01:27

2022-10-22T05:19

ольга лебединская

пенсионный фонд рф

рэу имени г. в. плеханова

общество

пенсии

пенсия

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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. У некоторых категорий пенсионеров с 1 ноября изменится размер выплат, рассказала в беседе с агентством "Прайм" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.По словам эксперта, перерасчет коснется пенсий работников угольной промышленности и гражданской авиации, которые обратились с этим вопросом до 1 октября, на основании данных о страховых взносах работодателей.Лебединская подчеркнула, что размер доплат зависит от продолжительности специального стажа, размера заработной платы и от суммы взносов по дополнительным тарифам, фактически поступивших в бюджет ПФР от работодателей. Она добавила, что с 2023 года эти сведения будут подтверждаться по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета (СЗВ-ДСО).Эксперт отметила, что размер выплат угольщиков и авиаторов в среднем составляет 4,7 тыс. и 21,2 тыс. рублей в месяц соответственно. Размер доплаты будет зависеть от количества перечисленных работодателе взносов.

https://ria.ru/20221015/pensiya-1824221375.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

ольга лебединская, пенсионный фонд рф, рэу имени г. в. плеханова, общество, пенсии, пенсия